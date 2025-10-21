Luis Mena, entrenador de La Roja Femenina y la vuelta de Christiane Endler a la selección: “Todas las jugadoras están convencidas de llevar a Chile al Mundial”

El entrenador de la selección chilena se refirió al retorno de la portera del Olympique Lyonnais a la selección de cara al debut en la Liga de las Naciones de la Conmebol. Chile enfrentará a Venezuela este viernes y recibirá a Bolivia el próximo martes. "Ella tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble. Eso le hizo también tomar la decisión de volver. Nuestro discurso siempre fue que tenía las puertas abiertas", aseguró Mena

La vuelta de Christiane Endler a La Roja Femenina es la gran novedad en la nómina de Luis Mena para enfrentar el debut en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol. Chile visitará este viernes a Venezuela y luego recibirá a Bolivia el próximo martes en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Sin lugar a dudas, la presencia de una de las mejores porteras del mundo en el arco chileno se robará todas las cámaras: han pasado dos años del retiro de Endler en medio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y su retorno era una noticia esperada por el mundo del fútbol.

Durante esta jornada, el entrenador de la selección chilena, Luis Mena, reveló cómo se gestionó el regreso de la arquera del Olympique Lyonnais de Francia. “Para la vuelta de “Tiane” trabajamos todos en conjunto con la federación para darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo acá en la selección”.

Según el DT de La Roja, Endler necesitaba descanso y espacio. “Y después de a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos con ella cuando estuvo acá en Santiago. Conversamos con ella y le dimos su espacio también y la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas y muchos deseos”.

Mena aseguró que la portera había tomado la decisión de que quería volver a la competencia hace mucho tiempo. “Ella tiene un sentido de pertenencia con la selección increíble. Eso le hizo también tomar la decisión de volver. Nuestro discurso siempre fue que tenía las puertas abiertas”.

Y agregó: “Hoy día en esta nómina quizás hay jugadoras súper importantes que se quedaron afuera pero siempre las estamos mirando. Estamos viendo el desarrollo. Esta va a ser una competencia bien importante y distinta a las fechas FIFA anteriores que muchas veces se jugaban dos partidos amistosos y ahora son por los puntos, que valen realmente para el sueño que tenemos de llevar a Chile al Mundial”.

“‘Tiane’ también está convencida de eso, y no solo ella, sino todas las jugadoras están convencidas de llevar a Chile al Mundial”, comentó Mena de cara al inicio de un nuevo proceso mundialista.