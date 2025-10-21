Sin 600 ni 809: Empresas evaden “Ley Chao Spam” llamando sin prefijo y  Subtel advierte que “están incumpliendo la normativa”

La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que, desde que entró en vigencia la normativa, han recibido un total de 155 reclamos relacionados a los prefijos numéricos que buscan terminar con el spam telefónico. El principal motivo de los reclamos es la ausencia de prefijo en un llamado recibido.

Desde mediados de agosto que todas las llamados comerciales y masivas —deseadas y no deseadas— deben llevar los prefijos 600 y 809 para su identificación. Se trata de una normativa que se adoptó en atención a la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno, y que se implementó con el objetivo de distinguir eventuales estadas, o llamados de carácter comercial solicitados por el usuario.

De este modo, el prefijo 600 corresponde a las llamados solicitadas por los usuarios o que, eventualmente, podrían ser esperadas, dado que provienen de una empresa o institución con la que se tiene vínculo. En cambio, las que porten el 809 corresponden a las no solicitadas.

Consultados sobre el tema, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) comentan a The Clinic que la normativa “busca identificar las llamadas comerciales que ingresan a nuestros teléfonos a diario, para lo que establece dos prefijos, el 600 para las llamadas de instituciones comerciales con las que tenemos una relación y el 809 para aquellas que no tenemos ningún vínculo”.

Por lo mismo, bajo la premisa de que estos prefijos aplican para llamados masivos y automatizados, es que desde la Subtel advierten que “si una empresa llama a una persona a través de una comunicación automatizada (IVR, IA, etc) sin usar un prefijo, está incumpliendo la normativa”.

Así y todo, pese a la existencia de los prefijos telefónicos, las llamadas spam siguen siendo frecuentes.

Pese a prefijos, hay denuncias por llamados spam

De hecho, usuarios de distintas empresas continúan recibiendo a diario llamados no solicitados, muchas veces desde números desconocidos, lo que evidencia que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado frenar del todo esta práctica ni garantizar un control efectivo sobre el uso de bases de datos por parte de las empresas.

De hecho, la Subtel indica a este medio que, desde que entró en vigencia la normativa, se han ingresado un total de 155 reclamos relacionados a los prefijos numéricos, siendo el principal motivo de los reclamos la ausencia de prefijo en una llamada recibida.

Cabe consignar que, según datos de Policía de Investigaciones (PDI), durante el 2024 aumentó en un 19% el número de denuncias por estafas telefónicas en relación al año 2023.

Además, la norma establece que las compañías que incumplan con la normativa serán sancionadas de acuerdo con la regulación de la Ley General de Telecomunicaciones, lo que podría ser desde una amonestación a multas que van desde las 5 a 5.000 UTM ($346.325.000, aproximadamente).