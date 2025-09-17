Prefijo especial para llamadas de hospitales y servicios de salud: la propuesta que busca evitar que personas pierdan sus horas de atención por confundirlas con spam

El diputado Alejandro Bernales (PL) propone que se implemente un prefijo de teléfono específico para los hospitales, cosa de que las personas en lista de espera, sobre todo, no pierdan sus horas en el sector público por no ser posible el contacto.

Compartir

Cristina Mansilla (46) se atiende en el Hospital de Puerto Montt, ciudad en la que reside. Se encontraba en lista de espera para realizarse una cirugía de várices hace más de diez años, y con el tiempo simplemente perdió la esperanza.

Un día como cualquier otro, cuenta, recibiendo decenas de llamadas de spam, casi pierde la hora para su operación.

“Estaba todo el tiempo esperando la llamada del hospital y hubo un día que no quise responder, porque en la mañana me habían llamado ‘su currículum ha sido aceptado’, me decía, y yo cortaba porque era una estafa. Y así estuve todo el día, y en la tarde seguían. Mi hijo me decía ‘mamá, contesta’, pero yo le decía que no, porque era estafa”.

Entonces, cuenta que ese mismo día recibió otra llamada, esta vez de un número celular: “Llegó un momento en que contesté por enésima vez y ni siquiera pregunté, dije ‘déjenme tranquila, por favor’, y me volvieron a llamar y ahí me dijeron que me estaban llamando del Hospital de Puerto Montt. Casi pierdo mi hora por lo mismo, por estar recibiendo llamadas que no son importantes, una espera la llamada del hospital. Son demasiado hostigosas, es una cosa insoportable”.

Casos como el de Cristina se repiten a diario en el sistema de salud público y los hospitales, lo que complejiza la tarea del Ministerio de Salud (Minsal) por disminuir las listas de espera, que ya suma a cerca de 2,6 millones de personas en el sistema.

Así es como el diputado liberal, Alejandro Bernales, llegó a la idea de que los hospitales y servicios de salud tengan su propio prefijo; idea que ya socializó hace cerca de un mes con el Ministerio de Transportes y espera impulsar ahora también junto al Minsal.

“He recibido testimonios de vecinos de mi distrito (el 26) respecto a esta situación, personas que no contestan el teléfono por las llamadas spam, y que resulta ser muchas veces hospitales agendando operaciones, atenciones u otro tipo. Y no una ni dos, sino que varias. Por eso nosotros ya hace un par de meses le habíamos alertado a esta situación al ministro (Juan Carlos) Muñoz solicitando que en esta idea que lanzó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones respecto a los prefijos, al 600, al 809 se pudiera incluir una línea exclusiva para temas de salud”, comenta el diputado.

Y dice: “Él nos planteó la idea, en un comienzo, que podrían estar relacionados al número 600 (…). Pero nosotros insistimos que es un tema que debería estar fuera, deberíamos tener en Chile un prefijo exclusivo para temas de salud, a propósito de la gran cantidad de listas de espera que tenemos”.

Se consultó al Ministerio de Salud y a Fonasa sobre si esta temática representa un problema para el los hospitales, a lo cual, al cierre de esta edición, no respondieron.