Bad Bunny adelanta a enero de 2026 sus conciertos en Chile por su participación en el Super Bowl LX

La participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX obligó a reprogramar sus conciertos en Chile. Las tres fechas del tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se adelantarán a enero de 2026, según informó la productora Bizarro Live Entertainment.

El anuncio de Bad Bunny como artista del show de medio tiempo del Super Bowl trajo un inconveniente para sus conciertos en Chile, ya que las fechas prácticamente coincidían con la presentación que ofrecerá el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Ante esta situación, la productora a cargo, Bizarro, anunció a través de un comunicado la modificación de las fechas.

“Bizarro Live Entertainment informó que el tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny en Santiago, programado originalmente para febrero, se reagenda para los días 9, 10 y 11 de enero de 2026. Esto, debido al anuncio del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde el artista se presentará”, dice el comunicado.

Junto con Chile, también se reagendaron los shows de Lima, Perú, durante el mes de enero, detalló la productora.

Asimismo, se confirmó que los tickets adquiridos previamente serán válidos para las nuevas fechas y se reorganizarán de la siguiente forma:

Los boletos comprados originalmente para el jueves 5 de febrero de 2026 serán válidos para el viernes 9 de enero de 2026 .

serán válidos para el . Los boletos comprados originalmente para el viernes 6 de febrero de 2026 serán válidos para el sábado 10 de enero de 2026 .

serán válidos para el . Los boletos comprados originalmente para el sábado 7 de febrero de 2026 serán válidos para el domingo 11 de enero de 2026.

La gira mundial, completamente agotada y compuesta por 56 fechas, continúa el récord histórico de Bad Bunny, con más de 10 millones de fans ingresando a las filas virtuales de venta alrededor del mundo y más de 2,6 millones de boletos vendidos en estadios de 18 países y cuatro continentes.

El tour marca su esperado regreso a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica desde que se convirtió en el artista más taquillero de 2022 con su “World’s Hottest Tour”, y su debut en nuevos mercados como Australia, Brasil y Japón.