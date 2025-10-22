La semana de Diego Pardow tras su salida del Gobierno: el refugio familiar y su incomodidad de pagar los costos políticos de las tarifas eléctricas

El exministro se ha dedicado principalmente a estar con su familia durante esta semana fuera de La Moneda y -según su entorno- ha transmitido estar tranquilo de haber realizado las gestiones necesarias para enfrentar los cobros en exceso de las tarifas, pese a que la oposición mantiene una ofensiva en su contra y esta mañana anunció la presentación de una acusación constitucional. En el oficialismo reconocen que es difícil que el abogado logre sortear el libelo.

Compartir

Sin dar declaraciones a la prensa y retirándose por una de las puertas laterales de La Moneda. Así fue la salida de Diego Pardow (Frente Amplio) del Palacio de Gobierno el pasado jueves 16 de octubre cuando el Presidente Gabriel Boric le pidió su salida como una manera de responsabilizarlo políticamente por el escándalo por los erróneos cálculos que provocaron el alza de las tarifas eléctricas.

Si bien la renuncia había desactivado el anuncio de partidos de oposición de impulsar una acusación constitucional en su contra, la revelación de otro cobro extra a clientes que elevó las cuentas de los hogares provocó que finalmente las colectividades anunciaran hoy que presentarán el libelo.

Fuentes de Palacio afirman que Pardow no tenía previsto asumir el costo político de la crisis, pues confiaba en que la solicitud de renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, sería suficiente para liberar presión y que él podría formar parte de la solución, tal como lo había planeado.

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric estimó lo contrario la semana pasada y le solicitó la renuncia.

Pardow, en su hogar y preparando su defensa

Todo esto ocurrió en el transcurso de una semana que ha mantenido a Pardow recluido en las inmediaciones de su hogar, cerca de su familia y de sus tres hijos, particularmente del menor, que apenas supera el año de edad.

Quienes han mantenido contacto con el exministro comentan que, por una parte, Pardow confía en haber hecho todas las gestiones posibles para resolver el problema. De hecho, se ha dedicado a explicar el funcionamiento del mercado eléctrico y las complejidades técnicas y burocráticas que implica corregir un error de esta magnitud.

En ese sentido, ha transmitido su tranquilidad: ha asegurado a su entorno que envió los oficios e informes necesarios para corregir los errores de cálculo que, según quienes lo defienden, se arrastran desde 2017. Factor que, aseguran, omiten los personeros de la oposición, pues así pueden aprovechar políticamente la caída del ministro.

Sin embargo, también reconocen que ha vivido momentos incómodos. Equipos de prensa se han instalado frente a su domicilio, registrando su entrada y salida o la llegada de sus hijos desde el colegio. La escena, indican las mismas fuentes, le ha resultado invasiva.

Si bien dirigentes del oficialismo comentan que una acusación constitucional podría servir como oportunidad para explicar lo ocurrido con las tarifas eléctricas, admiten que será difícil impedir que el libelo prospere.

“Es difícil que, en periodo de campaña, un diputado defienda a quien es sindicado como responsable de que suban las cuentas de la luz, aunque sepa que no fue así”, comenta un dirigente del oficialismo.

De hecho, el diputado DC Eric Aedo se ha abierto públicamente a respaldar la acusación.

Los respaldos políticos a Pardow pese a nuevos antecedentes en cuentas de la luz

Con todo, los diálogos entre los presidentes de los partidos oficialistas, particularmente de Constanza Martínez con los otros timoneles, han comenzado a rendir frutos, al menos en la coordinación para enfrentar la acusación contra exministro.

El Partido Comunista, por ejemplo, emitió una declaración pública afirmando que la bancada de diputados no respaldaría la acusación. “Nuestra decisión se basa en que el punto central debe estar en la devolución de los dineros a las y los usuarios que han visto afectados sus bolsillos con este cobro excesivo. La renuncia del exministro de Energía constituye una medida política correcta y suficiente por lo que una acusación constitucional es improcedente e innecesaria, puesto que desvía la atención de lo central: las empresas deben responder con rapidez y exactitud”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el presidente del PC, Lautaro Carmona, explicó que “el tema de la acusación constitucional tiene que ser vista en su mérito. Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado más de una vez manifestando la inquietud sobre el tema del costo de la energía eléctrica,en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos va tomar posición correcta”.

En la vereda del Socialismo Democrático, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó en Radio Cooperativa que “el perfil del ministro Pardow es técnico: es un ministro dialogante -me consta, porque estuve un año en la Comisión de Energía y Minería- y mantenía muy buenas relaciones con la oposición. Es una persona muy correcta, entonces, una cosa es sacarlo del cargo –el Presidente (Boric) le pidió la renuncia- y otra cosa ya es el ensañamiento, la persecución a una persona que no está”,

En esa línea, Quintana sostuvo que “una acusación constitucional a menos de un mes de una elección es absolutamente inconducente, polarizaría más el país y (tiene) pronóstico reservado” e indicó que “más tiempo para acusaciones es tiempo que se le quita a los acuerdos, a las soluciones. Ya la Cámara de Diputados tiene muchos problemas: recordemos lo que pasó hace una semana, cuando 100 diputados no asistieron a la sesión, y eso, naturalmente, genera indignación”.