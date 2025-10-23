Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey sobre Césped, de cara al Mundial Juvenil y el desarrollo de la disciplina en Chile: “Es un tremendo significado”

El mandamás de Chile Hockey habla a fondo con The Clinic sobre la cita juvenil femenina que albergará Chile entre el 1 y 13 de diciembre, la opción de recibir el premundial adulto para que Diablos y Diablas se jueguen el paso a la máxima instancia de la disciplina en casa y el desarrollo de la Escuela de Talentos que lidera el histórico Sergio Vigil. "Pensamos que estamos logrando resultados muy positivos. Acá es primordial el trabajo en equipo, no hay 'balas de plata', sino que la cohesión entre todos nos dan los resultados que tenemos", comenta de Witt.

Queda un poco más de un mes para el inicio del Mundial Femenino Junior que organizará Chile entre el 1 y 13 de diciembre y Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey Césped ya palpita lo que será esta gran fiesta que recibirá el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional. Serán 72 partidos en 12 días, que congregarán a las mejores jugadores del planeta de la categoría Sub 21. Será la primera vez que un Mundial de la categoría se juegue con 24 equipos.

Las Diablas JR que son dirigidas por Alejandro Gómez, debutarán el lunes 1 de diciembre por el Grupo A frente a Países Bajos, el 3 frente a Malasia y cerrará la fase de grupos frente a Japón el viernes 5. Todos los partidos se la selección se jugarán en el último turno, a las 20:15 horas.

“Será una fiesta”, comenta de Witt, que contesta el llamado de The Clinic para hablar a fondo de hockey: sobre la organización de la cita planetaria, el gran momento que pasa la disciplina a nivel local y de desarrollo en categorías de formación, la posibilidad que Chile reciba el premundial en Marzo para que los Diablos y Diablas busquen la clasificación a la máxima instancia y las posibilidades de profesionalizar el deporte.

–Queda poco para que empiece el mundial. ¿Cómo se viene esta cita planetaria? Es la instancia para reflejar todo el trabajo que han hecho en sus divisiones menores, que ha sido muy importante en los últimos años.

–Aquí se empieza a reflejar todo lo que ha sido el trabajo de la Escuelas de Talento que lidera ‘Cacho’ Vigil. Los jugadores están madurando. El hecho de que tengamos un Mundial con 24 selecciones y las mejores jugadoras del planeta de su categoría es algo sin precedentes.

Son 72 partidos que se van a jugar en 12 días. Si no contáramos con las instalaciones en el del Estadio Nacional Claudia Schuler, que fue un legado Panamericano, esto sería imposible. Hemos tomado como federación efectivamente dar uso al máximo posible del recinto, que es de nivel olímpico y mundial. Ya sería nuestro segundo Mundial (en 2023 Chile albergó la misma cita), la Copa de las Naciones, ya estamos postulando al premundial en Marzo y hemos tenido series internacionales.

Estamos un poco ‘tablero vuelto’, lo cual una federación como la nuestra le exige mucho trabajo, mucha dedicación. Requiere mucho profesionalismo pero estamos cumpliendo con el mandato, así que estamos felices. Es un tremendo significado, la Federación Internacional de Hockey nos da una confianza enorme.

Andrés de Witt: “Tiene que haber un plan a largo plazo, más allá de los directores de turno”

–¿Qué piensa de su gestión al mando de la federación? El hockey pasa por el mejor momento en su historia

Cuando tomamos el actual directorio, las administraciones previas habían hecho una buena labor en reconstruir una federación que estaba bastante precario. Se logró reestructurar un equipo de trabajo y nosotros lo potenciamos. Le dimos las condiciones adecuadas al equipo para lograr resultados. Esto demuestra que el trabajo profesional y planificado a largo plazo da resultados. Son tres directivas seguidas que van en la misma línea, y sumamos 13 años de gestión. Hay un plan de largo plazo, no se hace todo de nuevo. Desde la gerencia que la lleva Virginia Dato y nuestro head coach que es Alfredo Castro, del cual derivan los otros entrenadores, también han sido pilares súper importantes con mirada a largo plazo.

En el fondo tiene que haber un plan a largo plazo, más allá de los directores de turno. Esa es la clave. Y también tenemos buen posicionamiento internacional con la organización de los Juegos Panamericanos, ha traído muchos beneficios. El apoyo del IND y del ministerio del Deporte ha sido muy importante.

–¿Qué tan importante ha sido el trabajo de “Cacho” Vigil en las divisiones menores?

–La estrella del hockey de alto rendimiento es Sergio “Cachito” Vigil, que después de ocho años de estar a la cabeza de las Diablas, hizo una pausa y ahora está haciendo crecer la base de la disciplina con masificación y la Escuela de Talento. Hoy tenemos hockey desde Antofagasta hasta Punta Arenas, algo que nunca antes habíamos visto. Produjimos formato hockey 5×5, que nos permite jugar en canchas de pasto sintético y nos permite no tener tantas restricciones de infraestructura que era siempre una limitación. La base de formación de menores que lidera “Cachito” pasa por todo un equipo de profesionales. No solo tenemos escuelas en Santiago: estamos en Viña, Concepción, Antofagasta, Chiloé y Punta Arenas.

Hoy el 40% de los jugadores viene de provincia. Tenemos más de 12 clínicas al año y el equipo va a regiones, imparte conocimiento de hockey y detecta nuevos talentos y potencial. Eso se debe a la labor de “Cachito”, el respeto que le tienen en el mundo de deporte y su sentido social. Es una persona que entiende que el deporte instruye positivamente en las generaciones jóvenes y en las familias.

–El momento del hockey lógicamente se traduce en los resultados de la selección adulta, que ya clasificó a los mundiales anteriores y ahora buscan una nueva aventura planetaria. ¿Cómo anticipa este nuevo proceso clasificatorio?

–Nosotros hemos tenido una generación dorada, un proceso dorado tanto en varones como en damas. Pero hoy día es mandato es que esto no sea una generación, sino que un salto generacional en lo cualitativo y en lo competitivo, para mantenernos en las ligas superiores. Y eso pasa por clasificar a mundiales. Hemos clasificado cuatro veces seguidas al Mundial Junior, los Diablos y las Diablas han clasificado al Mundial Adulto. Esos son tremendos pasos.

Ahora buscamos clasificar de nuevo, y va a ser dificilísimo; los contrincantes son de primer nivel. Por eso mismo estamos tratando de traer el premundial de marzo a Chile, para buscar la clasificación en casa. Es un trabajo muy mancomunado, estoy súper contento con el staff técnico y el liderazgo de Alfredo Castro. Pensamos que estamos logrando resultados muy positivos. Acá es primordial el trabajo en equipo, no hay “balas de plata”, sino que la cohesión entre todos nos dan los resultados que tenemos.

“Para que nosotros podamos tener un equipo profesional tendríamos que hacer algo parecido al rugby: participar de una liga continental”

–Haciendo un paralelo con el rugby, ellos lograron dar un paso importante con Selknam, la franquicia profesional de Chile. En el caso del hockey, ¿cuánto falta para que los chicos y chicas puedan tener un contrato y ganar plata en un equipo profesional en Chile?

–Es una buena pregunta. El rugby a nivel mundial tiene ligas profesionales más desarrolladas que el hockey. Eso es lo primero que hay que decir. En el hockey hay ligas profesionales como la holandesa, belga, alemana, inglesa, australiana y neozelandesa. Nosotros procuramos y apoyado que muchas de nuestras jugadoras que se dedican al deporte se dediquen de forma profesional en esas ligas. Para que nosotros podamos tener un equipo profesional tendríamos que hacer algo parecido al rugby: participar de una liga continental, porque la liga nacional no es profesional. Yo creo que ese es el camino.

A mí me gustaría que varios de nuestros equipos participen en el torneo argentino, que es de muy buen estándar de juego. Y también hay muchos profesionales. Esa es la próxima movida: tratar de meter a nuestros equipos en los torneos de Apertura y Clausura argentino. De hecho algunos lo han hecho, como el Manquehue, el Country, el Sport Francés, que han participado en el torneo Interior de Argentina. Y que los equipos argentinos puedan venir a Chile, es un vuelo totalmente abordable. Hay que armar un esquema que permita financiar esto, ese es el próximo paso.

–Hace unos meses se viralizó un video suyo hablando de la gestión de la federación y muchos lo postulaban a la ANFP. ¿Es muy lejana esta idea? ¿O es algo que pasa por la buena gestión?

–(Se ríe) Eso fue un arranque del momento. A veces nos desespera a todos como hinchas del fútbol el momento que pasamos. No nos merecemos esto. Yo me enorgullezco a tener un equipo fantástico que está liderando el hockey. Esto ocurrió para el lanzamiento del Mundial Junior en el Estadio Nacional y justamente me preguntaron qué le recomendaría al fútbol. Y mi recomendación fue súper sincera y no muy distinta a lo que acabo de decir. Hay que traer a alguien que una, que aglutine, que tenga una visión de largo plazo y que tenga un set de valores deportivos. Que sepa desarrollar. ¿Por qué hemos sido exitosos en el hockey? Porque tenemos Escuela de Talentos, formamos a nuestras estrellas. ¿Qué es lo que decía Marcelo Bielsa? Y no es que sea un fanático suyo, pero él hizo un trabajo formativo en Chile como nunca antes se había hecho. Eso nos genero resultados y jugadores extraordinarios. Esto pasa por administrar nuestro futuro. El futuro no es casualidad, se construye. Y se construye desde abajo.

Esas palabras generaron varios comentarios, como “eso es lo que le falta al fútbol” y salió lo de la ANFP. Pero esto tiene que ver con administrar las cosas a largo plazo, y no pensando en la próxima votación. Yo creo que eso es lo que nos falla en nuestro modelo del fútbol, con todo el respeto y la humildad a lo que es el fútbol.

Por último, Andrés de Witt dejó la invitación abierta a la cita mundialista juvenil que albergará Chile en diciembre: “Desde ya dejamos a todos invitados a que vayan al Mundial. Ya están las entradas a la venta en fever.com o a través de la página de Chile Hockey. Es una oportunidad muy buena para ver hockey de primer nivel y el estadio va a estar precioso”.



