El encendido round tuitero entre Iván Poduje, Ignacio Briones y Matías Acevedo, ex Dipres de Piñera, por las cuentas fiscales del Gobierno

El antiguo equipo de Hacienda del expresidente —Briones como ministro y Acevedo como director de Presupuestos— han salido a refutar los números de gasto fiscal que ha compartido el urbanista en redes sociales, quien los ha acusado de ser defensores de la gestión de Mario Marcel y de Nicolás Grau y los ha emplazado a explicar el "Pie Cero", medida de campaña de Evelyn Matthei para subsidiar la primera vivienda de jóvenes. El intercambio ha tenido frases como "que alguien le avise a Poduje que hoy no lo podremos sacar a pasear antes de las 10PM".

Una serie de mensajes e interpelaciones han tenido en los últimos tres días Iván Poduje, integrante del equipo de campaña de José Antonio Kast, Ignacio Briones, exministro de Hacienda y asesor económico de la candidatura de Evelyn Matthei (UDI), y Matías Acevedo, exdirector de presupuesto (Dipres) de la administración del expresidente Sebastián Piñera.

Los intercambios se han dado en la red social X, en la cual los tres son habituales comentadores de la contingencia nacional. Sin ir más lejos, en ese espacio Acevedo defendió hace unos días que el gobierno central no contrató a 100 mil funcionarios públicos desde que asumió el Presidente Gabriel Boric, así como sostuvieron miembros del Partido Republicano -. Lo anterior, motivado por la conversación del recorte del gasto fiscal de 6 mil millones de dólares en 18 meses que plantea Kast en su programa, idea que ha generado amplios cuestionamientos, especialmente de Acevedo y Briones.

El lunes la discusión escaló luego de que Acevedo criticó a la encargada programática de los republicanos, María Jesús Wulf, quien en una entrevista en La Segunda dijo que “hoy solo un 45% del gasto público se destina a programa sociales, el otro 55% va a otras cosas, y es ahí donde buscaremos la reducción. José Antonio Kast lo ha dicho: vamos a reducir el gasto político. Entre 2021 y 2024 pasamos de 4,6 puntos del PIB en gastos de personal a 7.1 puntos”.

Ese último punto fue el que Acevedo trató de refutar. “#FactCheck: entre 2021 y 2024 el gasto en personal del gobierno central fue el mismo, 4,9 puntos del PIB”, sostuvo el ex Dipres. “7 mil millones de diferencia entre la ficción (republicana) y la realidad… Juzgue usted”, selló.

Pero la discusión no quedó allí, ya que Poduje —que en 2024 fue candidato a alcalde de Viña del Mar con el apoyo de Chile Vamos— quiso refutar el punto de Acevedo. Para ello, el 21 de octubre adjuntó un gráfico en el que sostuvo que “el gasto en personal sí aumentó entre 2021 y 2024. Pasó del 17% al 22% sobre el gasto total del gobierno central”.

“En vez de ironizar, debieras explicar esos cinco puntos adicionales (mucha plata). Sobre todo del aumento del 17% al 21% entre 2021-2022”, planteó Poduje.

https://t.co/x8hI6AzhZw pic.twitter.com/mr7eUKz1DJ — Ivan Poduje (@ipoduje) October 21, 2025

En esa parte de la discusión fue cuando se sumó Briones para contraargumentar la posición del arquitecto. “Error básico, conclusión errada”, sostuvo el exministro de Hacienda, que ha sido el “francotirador pedagógico” de la candidatura de Matthei.

“Un cociente puede ser bajo por numerador bajo o denominador alto. En 2021 hubo una pandemia: gasto total extraordinario +35% (denominador); gasto en personal no bajó. Ergo: ratio 2021 fue bajo”, señaló, adjuntando otro gráfico para respaldar su mensaje.

Aquí serie larga por si hubiere otro creativo patrón pic.twitter.com/SIBTyIywTa — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) October 21, 2025

A eso hubo otra réplica de Poduje. “No usemos cociente entonces. Calculemos tasa anual de crecimiento del gasto en UF y entre 2020-2024 para aislar pandemia. Resultado: tasa de gasto en personal crece un 168% más que tasa del gasto total”, apuntó el colaborador en las propuestas de vivienda de Kast.

Y sumó dos posdatas. La primera fue: “Cuesta entender su afán en defender la desastrosa gestión de (Mario) Marcel y este gobierno”; y la segunda “podrías explicar cómo van a financiar los 1.200 millones de dólares del pie 0”, refiriéndose a la propuesta habitacional que propone Matthei para jóvenes entre 25 y 40 años, la que otorga un subsidio para viviendas de 4.500 UF sin necesidad de ahorro previo.

Disputa Poduje vs. Briones y Acevedo: “Lo más surrealista de la elección”

Un usuario en la plataforma publicó el 22 de octubre que el debate dado en la red social entre los involucrados debía de ser “una de las cosas más surrealistas de la elección”.

Ese comentario fue leído y utilizado por Poduje para reformular la premisa establecida. “Lo surrealista es que Ignacio Briones y Matías Acevedo defiendan la gestión de Marcel-Grau y que nieguen datos que muestran mayor crecimiento del gasto en personal vs. gasto total entre 2021-2024. Con o sin pandemia”, señaló el urbanista.

Y quien respondió, otra vez, fue Briones. “Conclusión lógica falaz. Apelar al rigor básico en el uso e interpretación de datos no es defender a nadie. Es reivindicar el ancla de un debate racional e informado, independiente de quién gobierne. Uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos”, respondió el exministro de Hacienda.

Poduje retrucó diciendo que no había un “debate racional”, dado que había ilustrado “cómo gasto en personal creció más que gasto total sacando años de pandemia”. “Mientras ustedes niegan esa realidad y le pegan a José Antonio Kast, Marce-Grau lanzan presupuesto 2026 que corta subsidios de vivienda e inversión en obras públicas”, siguió.

“Que alguien le avise a Poduje que hoy no lo podremos sacar a pasear antes de las 10PM”

Antes de ese intercambio, Acevedo apeló al comentario original que hablaba de lo “surrealista”. “Es educación cívica. Iván está aprendiendo rápido”, sostuvo. Y luego Poduje le respondió: “Lo tuyo no es educación cívica. Es complicidad con el gobierno y algo de ego. Te sumas a comisión armada por Marcel para blanquear presupuesto 2026 que: corta subsidios de vivienda, corta $ paras obras públicas”.

Más tarde, Acevedo lanzaría una indirecta en su cuenta de X. “Saber de vivienda y no de temas fiscales, pero hablar más de lo último que de lo primero tiene un mérito. Poco, pero lo tiene”, dejó alojado el ex Dipres, lo que provocó una respuesta de Poduje, otra vez: “Hablemos de vivienda ¿Cómo van a financiar el pie 0? Son 300 millones de dólares (…)”.

“Que alguien le avise a Iván Poduje que hoy no lo podremos sacar a pasear antes de las 10 pm (y que no todo lo que escribo es para él”, publicó Acevedo, luego del mensaje de Poduje, en su perfil. El arquitecto le respondió: “Ya. Pero no te olvides de contarnos cómo se financia el ‘pie 0′”.

La exconvencional Teresa Marinovic se sumó al debate, con una aprensión contra ambos: “No tienen edad para esto. Háganle honor a sus respectivas trayectorias y si van a discutir, que no sea como adolescentes hormonales”.