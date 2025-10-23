El fin de un ícono de Apoquindo, tienda Panamtur anuncia liquidación y su cierre definitivo tras medio siglo en Las Condes

La histórica tienda Panamtur, un ícono del comercio en Santiago ubicado en Avenida Apoquindo 5701, cerrará sus puertas para siempre. Por lo mismo, la firma anunció una liquidación total, y quienes visiten el recinto podrán encontrar descuentos en su amplia variedad de productos.

Compartir

Una de las tiendas más emblemáticas del sector oriente de Santiago, anunció que cerrará sus puertas definitivamente tras décadas de operación en la comuna de Las Condes. Se trata de Panamtur, cuyo local está ubicado en Avenida Apoquindo 5701, a pasos del Metro Manquehue.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta en que bajará sus cortinas, se especula que probablemente será a finales de este año, con lo que el clásico pajarito de la entrada dejará de cantar.

Panamtur es considerado un ícono del comercio en Santiago, que parecía haberse detenido en el tiempo, que sobrevivió incluso al estallido social y a la pandemia. Sin embargo, recientemente inició una liquidación total, y quienes visiten el recinto pueden encontrar descuentos en una amplia variedad de artículos previo a su cierre definitivo.

En conversación con la creadora de contenido @soymirante, que difundió la noticia en redes sociales, una de las trabajadoras de Panamtur, que lleva casi medio siglo en la tienda, manifestó su pesar. “Llevo 48 años trabajando acá, feliz de la vida. Me da mucha pena dejar este trabajo”, indicó.

Panamtur fue pionero en los precios económicos, mucho antes que las tiendas “Todo a $1.000”, los malls chinos y plataformas como Aliexpress, Shein o Temu.

De acuerdo al mismo registro mencionado, la decisión estaría motivado por razones familiares.