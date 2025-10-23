Corte Suprema definirá millonaria disputa entre Copec y el Estado por expropiación de terreno para futura estación de línea 7 del Metro en El Golf

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) señala que la indemnización por el terreno en el barrio El Golf, de Las Condes, debe ser menor al estimado por una comisión de peritos, mientras que desde Copec solicitan un monto mayor.

La Corte Suprema será la encargada de resolver la disputa entre Copec y el Fisco de Chile por una emblemática expropiación en el barrio El Golf. Esto, en el marco de la construcción de la futura Línea 7 del Metro de Santiago.

Este proyecto de transporte tendrá una extensión de 26 kilómetros y 19 estaciones, uniendo las comunas de Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos.

Por un lado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE, en representación del Estado) sostiene que el valor de la propiedad en la comuna de Las Condes, ubicada a pasos de la embajada de Estados Unidos, es menor al estimado por la Comisión de Peritos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mientras que la empresa ligada al Grupo Angelini asegura que es mayor, de acuerdo a Diario Financiero (DF).

Cabe consignar que, por años, en el mencionado paño operó una estación de servicio, la que cerró sus puertas para dar paso a la estación Isidora Goyenechea, una de las 19 que integrarán la futura Línea 7 del Metro.

Las versiones de Copec y el Estado

DF señala que en junio de 2019, la comisión fijó una indemnización de $4.514 millones, valorando el terreno en $2.450.000 por m2, a lo que se suman pagos por edificaciones y especies forestales, entre otros ítems. Así, la autoridad fiscal ya consignó a favor de Copec cerca de $5.702 millones, monto que contempla los reajustes legales.

Por otro lado, la firma —asesorada por el estudio de abogados Dalgalarrando & Cía— busca que se le pague una indemnización de $4.041.946 por m2, poco más de $6.972 millones por todo el terreno, mientras que el Fisco pide fijar una indemnización de $1.275.841 por m2, lo que da un total de $2.201 millones por toda la superficie.

Las partes recurrieron a la Corte de Apelaciones, la que, el pasado 3 de octubre, confirmó el dictamen de primera instancia. “Las declaraciones vertidas por los peritos presentados por ambas partes no dejan de ser opiniones de quien los emite, y no lograron desvirtuar las conclusiones arribadas por el tribunal y compartidas por esta corte”, indicó el tribunal de alzada.

Ahora, Copec y el CDE llevaron el caso ante el máximo tribunal del país a través de recursos de casación.

Por un lado, la defensa de Copec señaló en su escrito a la Suprema que “a todas luces, la indemnización otorgada no se condice con el real valor del Lote Nº68L7, por lo que no ha quedado debidamente indemnizado el daño patrimonial efectivamente causado a nuestra representada y que es consecuencia inmediata y directa de la expropiación”.

En tanto, el CDE apuntó en su recurso que “efectivamente, existe fundamento, y prueba suficiente que desvirtúa las conclusiones a que arribó la Comisión de Peritos en cuando a la avaluación del bien expropiado y por ende correspondía disminuir el monto de indemnización por ella determinada”.