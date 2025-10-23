Justicia revoca orden de arresto contra “Luli” tras no asistir a audiencia por estar grabando “Fiebre de Baile”: en causa por daños en un choque

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló la orden de arresto emitida contra Nicole "Luli" Moreno, tras constatar que no hubo notificación válida en una causa por daños en un accidente de tránsito. El tribunal reconoció la justificación de la ausencia de la modelo y ordenó fijar una nueva fecha para su declaración.

La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto una orden de arresto emitida por el Primer Juzgado de Policía Local en contra de Nicole “Luli” Moreno. La medida se originó porque la modelo y fisicoculturista no asistió a declarar en una causa por daños en un choque.

El pasado 13 de octubre, Luli no asistió a declarar porque estuvo trabajando en el programa Fiebre de Baile desde las 10:00 horas hasta pasadas las 22:30 horas. Al día siguiente, su abogado ingresó una justificación de su inasistencia y solicitó una nueva fecha para asistir.

Sin embargo, el Juzgado de Policía Local de Las Condes rechazó la solicitud porque aseguró haber citado a Luli en varias ocasiones. La defensa de la modelo rechazó esa afirmación, ya que señaló que no existía una notificación válida de una primera audiencia. Por lo anterior, el recurrente aseguró que no correspondía afirmar una rebeldía reiterada ni aplicar una sanción tan grave como una orden de arresto.

Desde el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes sostuvieron que actuaron conforme al derecho. Además, aseguraron que citaron a Luli en dos oportunidades y, debido a su inasistencia registrada como “rebeldía”, dictaron una orden de arresto. Sin embargo, al momento de enviar el informe a la Corte, aún no habían enviado la orden a Carabineros.

La Corte de Santiago falló a favor de Luli

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo interpuesto a favor de Nicole “Luli” Moreno porque concluyó que no se acreditó una notificación anterior. “La orden de arresto que se impugna fue dictada luego de no comparecer a una primera citación, en la que la amparada no se encontraba debidamente notificada”, dice el fallo. Por otro lado, el tribunal reconoció que Luli justificó su ausencia.

Además, la Corte de Santiago aclaró que, si bien el Juzgado de Policía Local está facultado para ordenar arrestos en este tipo de situaciones, en este caso la medida fue desproporcionada.

Así, el tribunal dejó sin efecto la orden de arresto y ordenó fijar una nueva fecha para la declaración de Nicole “Luli” Moreno.