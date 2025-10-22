Cata Days, la influencer e inesperada estrella de Fiebre de Baile: “Hay poca representación de cuerpos diversos en la televisión”

La influencer Cata Days, nacida en Valdivia, debutó en Fiebre de Baile de Chilevisión con una aplaudida presentación al ritmo de Bad Bunny. En pocos días se convirtió en una de las revelaciones del programa, destacando por su carisma y talento. Tras sus primeros días en pantalla, se mostró entusiasmada con llegar lejos en la competencia y reveló que los ritmos latinos son sus favoritos.

El espacio prime de la televisión chilena suele estar reservado para nombres conocidos. Los canales apuestan por la familiaridad de los rostros para atraer a los espectadores. En los realities de Mega y Canal 13 predominan figuras del recuerdo y algunos con reconocimiento en redes sociales. La última en irrumpir sorpresivamente en la pantalla chica fue Cata Days (30), influencer nacida en Valdivia, quien ingresó de manera inesperada a Fiebre de Baile y se convirtió en una de las estrellas del programa.

Cata Days debutó este lunes, siendo la última en integrarse a Fiebre de Baile, el programa de Chilevisión que cuenta entre sus concursantes a Esteban Paredes, Cony Capelli, Princesa Alba y Gabriel Urzúa, entre otros. Su presentación vino de la mano del reguetón, con la canción EoO de Bad Bunny. La influencer sorprendió con su desplante, carisma y ritmo; se ganó los elogios de los jueces, venció a Carilyn Romero en su versus y desató una ola de comentarios positivos en redes sociales: en resumen, un debut soñado.

Catalina Díaz, su verdadero nombre, cuenta que el miércoles pasado recibió una llamada para integrarse al programa. No estaba en sus planes llegar a la televisión y lo veía como un sueño muy lejano. “A las dos horas de llamarme me confirmaron. Fue repentino. Eso sí, desde que comenzó el programa mucha gente me etiquetaba o me escribía que tenía que ir yo”, comenta.

A sus seguidoras les respondía: “Chicas, yo no soy famosa, ¿cómo voy a estar yo ahí?”. Sin embargo, esa ola de comentarios en redes sociales podría haber sido una de las razones por las que los productores se fijaron en ella, dice la influencer en medio de su primera semana “al aire”.

Su historia está marcada por una relación profunda con el movimiento, comenzó con gimnasia rítmica, se enamoró de la danza contemporánea, y luego se convirtió en instructora de zumba y también ha colaborado con los Power Peralta.

Su ascenso meteórico comenzó hace un año y medio, cuando llegó a vivir a Santiago desde Valdivia. Ya al segundo día de estar en la capital, la invitaron a participar en shows de AXÉ junto a Fabrizio y Thiago, los máximos exponentes del género en Chile. “Siento que fue la mejor decisión”, afirma sobre su llegada a la capital.

Esa decisión la tiene hoy en Fiebre de Baile, con positivos comentarios en redes que ella atribuye a que la gente se siente representada en ella.

“Hay poca representación de cuerpos diversos en la televisión. Y también de cuerpos diversos en personas jóvenes, siento que se ve aún menos. Entonces, además de que soy talentosa, eso llama mucho la atención”, dice con seguridad sobre sus cualidades y atributos que la han hecho destacar en estos días en pantalla.

Tras apenas dos días de programa al aire desde su llegada, Cata reconoce que recién está asimilando lo que significa estar en las pantallas de tantos chilenos, sobre todo por la popularidad que ha alcanzado el espacio, que ha liderado en su franja.

“Creo que se me van a abrir muchas puertas que sentía cerradas para mí, y me gusta también llegar a otro tipo de público que quizás no encuentro en redes sociales, pero que puede conocerme a través de la televisión”.

Ese primer capítulo también estuvo marcado por las lágrimas de su esposo, Diego, quien la acompañó en su debut en televisión. “El apoyo de él y de mi madre ha sido fundamental”, comenta.

De cara a lo que viene en el programa, Cata Days se siente confiada y revela: “Con el ritmo latino me siento muy cómoda bailando. Quiero mucho, mucho bailar bachata”. Además, confiesa que al principio su expectativa no era llegar a la final, pero ahora eso cambió.

“Ya estoy contactándome con un equipo de kinesiólogos para cuidar mi cuerpo, ensayando harto y cuidando un poquito mis energías para no caer en comentarios malos. Siempre llegan, pero esta vez han quedado tapados por los buenos. Ha sido mucho el amor recibido”, cierra la inesperada estrella de Fiebre de Baile.