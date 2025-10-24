Nancy Kendall, experta estadounidense en educación sexual: “Es importante equipar a los niños con el conocimiento necesario para protegerlos de los riesgos del sexo”

En su visita a Chile la académica de la Universidad de Wisconsin y experta en Educación Sexual Integral (ESI), Nancy Kendall, subrayó que no basta con abordar contenidos: también importa cómo se enseña y quién acompaña a los estudiantes en las conversaciones sobre sexualidad.

En Chile, desde 2010 existe la obligación de enseñar sobre educación sexual en la enseñanza media. Sin embargo, la discusión sobre la necesidad de Educación Sexual Integral (ESI) no ha estado exenta de tensiones, especialmente en torno a los contenidos, las edades pertinentes y el rol que deben cumplir los colegios en la formación afectiva y relacional de los estudiantes.

Para la académica de la Universidad de Wisconsin y especialista en Educación Sexual Integral, equidad de género y políticas educativas, Nancy Kendall, también es clave cómo enseñar sobre ESI y quién acompaña a los jóvenes en la conversación.

Quiénes deben enseñar la ESI

Según Kendall, la efectividad de la ESI depende, en gran parte, de quién la imparte. “En un mundo ideal, un profesor muy bien educado que se siente cómodo con el tema, que entiende el enfoque que están usando para enseñar ESI, que está de acuerdo con ese enfoque y que realmente tenga una relación buena y abierta con los estudiantes, permitiendo que se sientan cómodos participando”.

Sin embargo, la académica explica que los jóvenes necesitan más voces que solo la del adulto experto. “Los niños necesitan aprender de sus pares, de personas de su misma edad con las que puedan abordar estos temas de manera diferente”.

Asimismo, Kendall aclara que otros adultos presentes en la vida de los niños —como papás, abuelos y vecinos— se sientan cómodos y puedan relacionarse con ellos “de manera médicamente precisa e informada”.

Cuando el internet enseña primero

Según la académica, el debate sobre la ESI varía entre países. Sin embargo, “hay algunas similitudes que vienen de fenómenos globales”. En esa línea, Kendall advierte que resulta fundamental comprender dichos fenómenos: “No hay palabras suficientes para explicar la importancia de entender la industria del porno y las redes sociales para entender los mensajes que están recibiendo los niños sobre la sexualidad”.

Además, Kendall señala que, si los niños no reciben ESI en el colegio, no es que dejen de aprender sobre sexualidad, sino que obtienen la información a través de sus amigos e internet: “Esas dos fuentes de información a menudo son incorrectas o los maleducan. Los hombres jóvenes, por ejemplo, son particularmente propensos a obtener muchas de sus ideas sobre sexo, sexualidad y relaciones de género a partir de la pornografía”.

De acuerdo con Kendall, la información debe venir de dos fuentes clave: compañeros con los que se puede tener una conversación honesta e informada, y adultos confiables con quienes puedan hablar abiertamente del tema.

En esa misma línea, la académica dice: “Creo que es absolutamente esencial que la gente tenga la capacidad de obtener información precisa para diferenciar entre noticias falsas y problemas reales que necesitamos discutir, debatir y abordar”.

Enseñar sobre riesgos, pero también bienestar

Si bien “es realmente importante que los niños entiendan los riesgos y peligros que puede tener el sexo en sus vidas”, la académica señala que “también es fundamental que las personas entiendan la alegría, el placer, el sentido de pertenencia y los aspectos de la vida que realmente valoramos a través de la ESI”.

En general, la malla curricular de los colegios aborda “los aspectos positivos y placenteros del sexo solo en el matrimonio, pero incluso ellos reconocen que no queremos que la gente se sienta mal por el sexo durante toda su vida. Es exactamente lo mismo en la ESI”. La experta añade: “No es solo educación basada en el miedo”.

Por otro lado, Kendall explica que “es muy importante equipar a los niños con la información y el conocimiento necesario para protegerlos de los riesgos del sexo”, como las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, “las personas también enfrentan riesgos asociados a resultados sociales, psicológicos y emocionales. Creo que a veces intentamos pretender que el sexo es solo un acto físico, y eso es un problema”.

Respecto a la identidad sexual y género, la académica señala que “es un área que ha cambiado significativamente con el tiempo en muchos países. Es un tema que tiene un debate muy acalorado, incluso en Chile”. En esa línea, Kendall dice: “Los colegios públicos tienen el derecho y la responsabilidad de ser espacios seguros para todas las personas”.