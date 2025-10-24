Pamela Hites escala conflicto por herencia y se querella contra su hermano Marcos por “estafa y administración fraudulenta”

Tras una serie de acciones que remontan a 2020, cuando Pamela interpuso una demanda contra su hermano, el conflicto escaló al ámbito penal. La denunciante acusa a su hermano de que "suministró información falsa y ocultó deliberadamente datos esenciales sobre el verdadero patrimonio familiar", entre una serie de argumentos de los cuales asegura haber sido víctima.

El conflicto entre los hermanos Andrea Pamela Hites Palomo y Marcos Hites Palombo en torno a los bienes familiares y su repartición tras el fallecimiento del empresario Alex Hites Averbuckm, escaló al ámbito penal.

Y es que Pamela interpuso una querella criminal por los delitos de estafa y administración fraudulenta o desleal contra Marcos, “en calidad de autor”, junto a quienes “resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

El conflicto, según lee Diario Financiero, se remonta hace cinco años, cuando en 2020 Pamela interpuso una demanda reclamando su exclusión del manejo de los negocios en favor de su hermano.

El caso se agravó tras el deceso de Alex Hites al año siguiente, cuando Pamela constató que le correspondió el 12,5% del patrimonio de su progenitor. Luego, la participación de ella subió a un 25% tras el fallecimiento de su madre Luisa Palombo Muchnik.

El citado medio plantea que en dicho testamento, Marcos Hites fue designado albacea con tenencia de bienes de la herencia, y además asignatario de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición, posición desde la cual que consolidó aproximadamente un 75% del patrimonio familiar.

Los detalles de la actual querella de Pamela Hites

En abril de 2023, se elaboró el Contrato de Transacción, para resolver las diferencias patrimoniales entre los hermanos, mediante el cual se comprometían a poner término “de manera total y definitiva” a cualquier conflicto relativo a la entrega y distribución de todos los bienes a sus padres.

Y tras una exposición de argumentos respecto de un conjunto de maniobras destinadas a perjudicar sus derechos, en su querella, Pamela Hites plantea que “la celebración de esta transacción fue la culminación de un plan cuidadosamente fraguado por Marcos Hites Palombo para defraudarme, aprovechándose de su calidad de administrador y albacea”.

“Marcos Hites Palombo —con la colaboración de contadores y abogados— suministró información falsa y ocultó deliberadamente datos esenciales sobre el verdadero patrimonio familiar”, asegura Pamela Hites.

Y denunció haber sido víctima de un “esquema fraudulento” con un conjunto de figuras delictivas. Entre ellas, la realización de “maniobras” como “adulteración contable y simulación de pasivos para defraudar”, “ocultamiento de activos mediante estructuras societarias opacas”, “balances y estados financieros engañosos”, “uso doloso de tasaciones desactualizadas para inflar el valor de los activos”, “omisión de consolidación de estados financieros para encubrir operaciones entre sociedades vinculadas” y “cuentas por cobrar ficticias y retiros encubiertos”.