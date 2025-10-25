Inminente segunda etapa del desalojo de la Toma Dignidad: inician operativos de atención a más de 150 personas y ponen en marcha catastro de mascotas

Los operativos de atención a familias tienen como objetivo orientar sobre beneficios del Estado a los que se pueden acoger de cara al inminente desalojo. En cuanto a la situación de las mascotas, se estableció un protocolo de protección y manejo responsable.

Compartir

En el marco de la inminente segunda etapa de desalojo de la Toma Dignidad, la Municipalidad de La Florida, en conjunto con el Serviu de la Región Metropolitana, dio inicio a operativos de atención a familias y mascotas que aún permanecen en el lugar.

De dicho modo, los equipos de atención se instalaron en las inmediaciones de la intersección de Los Sauces con Mariano Sánchez Fontecilla desde el martes 21 de octubre, para ofrecer orientación respecto a beneficios estatales a los que se puedan acoger una vez que se concrete el desalojo.

Así, la municipalidad de La Florida fijó los días martes y jueves (de 17:30 a 20:30 horas), además de los sábados (de 10:00 a 13:30 horas) como las jornadas de atención a las familias de la Toma Dignidad.

En esta primera semana de atención, más de más de 150 personas que asistieron con su documentación, recibiendo orientación por parte de personal municipal y de asentamientos precarios del Serviu Metropolitano, para corroborar y conocer a qué beneficios del Estado se pueden acoger de cara al inminente desalojo.

En ese sentido, la mayor parte de las consultas estuvieron relacionadas con los subsidios de arriendo. Sobre este beneficio, cabe consignar que tiene una vigencia de un año y solo pueden obtenerlo aquellas familias que cumplan con no tener otro subsidio vigente o vivienda a su nombre.

Además, quienes deseen postular a los subsidios de arriendo deben tener los criterios de vulnerabilidad que arroja el Registro Social de Hogares, que los haría hábiles para recibir una solución habitacional que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu Metropolitano.

Daniel Reyes, alcalde de La Florida, se refirió a estas jornadas de orientación en un contexto de inminente desalojo. “Queremos dar información clara para que los habitantes de la toma dignidad conozcan y se acojan a las reglas que tiene el Estado de derecho de nuestro país”, declaró.

“En el pasado se fomentó la usurpación y no es justo para los miles de floridanos y chilenos que si obedecen las reglas y quieren hacer las cosas como corresponden”, añadió.

Las mascotas de la Toma Dignidad

Tras la primera etapa del desalojo de la Toma Dignidad, fue el propio Daniel Reyes quien dio a conocer el drama de cientos de mascotas abandonadas en el lugar.

Por lo dicho, en esta oportunidad el jefe comunal comentó que “haremos énfasis en un catastro para mascotas, porque ellas no tienen la culpa y son las más afectadas de estos duros procesos”.

A través de la Corporación de Fomento, la Municipalidad de La Florida estableció un protocolo de protección y manejo responsable de mascotas para poder censar y dimensionar la cantidad real de animales que hay actualmente en la toma dignidad.

“Primero conocer la cantidad de mascotas que hay para luego contactar a los dueños e iniciar el proceso de esterilización y con la veterinaria móvil del municipio. Tras esa etapa podremos identificar cuántas mascotas van a necesitar refugio para trabajar con fundaciones y ONG para un proceso de adopción y así evitar cualquier proceso de sufrimiento”, explicó Daniel Medina, director de la citada corporación.