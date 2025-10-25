Kaiser afirma que la franja y las giras le han permitido subir en las encuestas: “Hemos logrado más alcance que otras candidaturas”

El abanderado del Partido Nacional Libertario manifestó que "hemos tenido más visibilidad con franja y giras a nivel nacional". Asimismo, destacó que "la gira influye, porque nos ha dado mucha visibilidad en las redes sociales". En la encuesta Feedback de este viernes, apareció en tercer lugar, por sobre Evelyn Matthei.

A 22 días de la primera vuelta de la elección presidencial, Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, exhibió su optimismo ante el alza que ha evidenciado en las últimas encuestas.

En conversación con el periodista Juan Diego Montalva, en la última edición del newsletter Poder de The Clinic, Kaiser se refirió a esta alza en los sondeos, particularmente a los resultados que arrojó la encuesta Feedback publicada este viernes, en la que el diputado libertario aparece en el tercer lugar, por sobre Evelyn Matthei.

“Hemos tenido más visibilidad con franja y giras a nivel nacional. He visto que la gente estudia nuestras propuestas y le parecen razonables y por eso nos apoya. Pero siempre he dicho que a las encuestas hay que tomarlas con mucho cuidado, igual que comer pescado”, declaró Kaiser, al explicar su ascenso en las encuestas.

En la misma línea, el diputado por el distrito 10 sostuvo que la gira ha sido factor en esta alza. “La gira influye, porque nos ha dado mucha visibilidad en las redes sociales. Hemos logrado más alcance que otras candidaturas. Hay mucha gente que no nos conocía, así que estamos entrando en nichos en que antes no participábamos”, estableció.

Al ser consultado si es que le está disputando votos a José Antonio Kast, Kaiser respondió lo siguiente: “Creo que cada uno de nosotros tiene un nicho y está apelando a un público específico dentro del 62% que estuvo en contra del mamaracho constitucional de septiembre del 2022. Es ahí donde estamos jugando y es entendible que haya trasvasije de votos ahí”.

“No creo que haya muchos votos entre quienes apoyan a este gobierno, porque son ellos impermeables a la razón”, complementó.

También se le preguntó por su impresión por el estancamiento que exhibe Evelyn Matthei en las encuestas. “No soy analista de las candidaturas de mis competidores. Sería una falta de respeto referirme a las candidaturas de mis competidores, les tengo mucho aprecio personal, así que no les voy a faltar el respeto hablando de su campaña o estrategia”, fue su respuesta.