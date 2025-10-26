Cristián Campos y su demanda contra Raffaella di Girolamo: “Necesito reparación por parte de quienes me acusaron”

"Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso", sostuvo el actor, quien solicita una indemnización de $794 millones por daño moral y perjuicio económico. "Necesito defenderme y con ello sentar un precedente que desincentive futuras denuncias falsas contra otros padres o madres, acusados injustamente", complementó.

Compartir

Luego de que se diera a conocer la demanda por indemnización y perjuicios que Cristián Campos presentó en contra de Raffaella di Girolamo y la Fundación para la Confianza, el propio actor se refirió a esta acción judicial ingresada en el 15º Juzgado Civil de Santiago.

A través de su cuenta en Instagram, Campos dejó una declaración para manifestar los motivos que lo llevaron a presentar esta demanda, en la que solicita una indemnización de $794 millones por daño moral y perjuicio económico.

“Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso”, partió argumentando el actor que a fines de agosto pasado resultara sobreseido de la querella por abusos deshonestos que Raffaella di Girolamo presentara en su contra.

“Para hacerlo, necesito reparación por parte de quienes me acusaron -sin ningún sustento- de un delito repugnante, del cual resulté absuelto por unanimidad, en dos fallos consecutivos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema”, continuó.

Campos argumentó que “la falsa denuncia en mi contra se trató de un plan de acción coordinado, con la única intención de dañar gravemente a mi familia, mi honra, mi carrera y mi buen nombre”.

Siguiendo con su declaración, el actor que estuviera casado con Claudia Di Girolamo manifestó que “aún después de ser absuelto por la justicia, han continuado publicando injurias, desconociendo el fallo judicial que ellos mismos propiciaron y que les fue ampliamente adverso”.

Para cerrar, Campos estableció que “hoy, necesito defenderme y con ello sentar un precedente que desincentive futuras denuncias falsas contra otros padres o madres, acusados injustamente”.

La hija de Cristián Campos también presentó una demanda

Cabe recordar que esta demanda de Campos fue presentada el jueves 23 de octubre en el 15º Juzgado Civil de Santiago, por parte del abogado Carlos Cortés.

El mismo Cortés también ingresó una demanda en contra de Raffaella Di Girolamo y la Fundación para la Confianza a nombre de la hija de Campos junto a María José Prieto, una estudiante de 15 años. En este caso se exige una reparación que asciende a $100 millones.