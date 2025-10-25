Pide una indemnización de $794 millones: Cristián Campos demanda a Raffaella di Girolamo y a la Fundación para la Confianza

Tras ser sobreseído de la querella por abusos deshonetos que presentó Rafaella Di Girólma en su contra, Cristián Campos ingresó una demanda por indemnización de perjuicios en el 15º Juzgado Civil de Santiago. Además, la hija del actor con María José Prieto, una estudiante de 15 años, también exige una reparación, en su caso de unos $100 millones.

Compartir

El actor Cristián Campos, quien a fines de agosto pasado resultara sobreseído de la querella por abusos deshonestos que Raffaella di Girolamo presentó en su contra en marzo de 2024, ingresó una demanda por indemnización y perjuicios, en contra de la psicóloga y de la Fundación para la Confianza.

Según informa La Tercera, este jueves 23 de octubre el abogado Carlos Cortés, en representación de Cristián Campos, ingresó esta demanda contra Di Girolamo y la Fundación para la Confianza, en el 15º Juzgado Civil de Santiago.

En esta demanda, Campos pide una indemnización por perjuicios ascendiente a $794 millones. Buena parte de ese monto corresponde a daño moral, cifrado por la defensa del actor en $600 millones.

Además, la demanda de Campos argumenta que el actor sufrió perjuicios económicos como consecuencia de la querella de Di Girólamo en su contra, al dejar de percibir unos $54 millones luego de ser excluido de la obra de teatro “Reunión de apoderados”.

En la misma línea, la defensa de Campos afirma que debido a este proceso el actor fue marginado de las películas “El tercer Reich”, “La ola” y “La fuente”. Esto le implicó dejar de ganar unos $70 millones.

También se da cuenta de un gasto aproximado de $20 millones en tratamientos psiquiátricos y neurológicos, durante el año y medio que transcurrió entre la denuncia y el sobreseimiento.

Cabe consignar que el abogado Carlos Cortés también ingresó una demanda en contra de Raffaella Di Girolamo y la Fundación para la Confianza a nombre de la hija de Campos junto a María José Prieto, una estudiante de 15 años.

En este caso se exige una reparación que asciende a $100 millones, fundamentalmente por los diversos tratamientos psicológicos a los que tuvo que someterse la joven tras la denuncia en contra de su padre de marzo de 2024.