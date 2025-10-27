Raya, la exclusiva app en la que famosos encuentran parejas: se debe postular o ser recomendado y tiene un estricto código de conducta

También conocida como el "Tinder de los Famosos", esta aplicación ofrece dos grandes cualidades: exclusividad y secretismo. En su funcionamiento es similar a otras plataformas de citas, pero hay aspectos puntuales que la hacen distinta. Solo está disponible para dispositivos con iOS, es de descarga gratis, pero con planes de pago. Lograr ingresar es lo más complejo, ya que se debe pasar por el filtro de un "comité de membresía" que, entre otras cosas, revisa rigurosamente el historial en redes sociales de cada postulante. Además, en la declaración de términos y servicios de Raya, se detalla que "revisamos periódicamente nuestra comunidad y eliminamos a los miembros que no actúan de acuerdo con nuestro código de conducta".

Compartir

En una reciente entrevista, la actriz Luz Valdivieso reveló que encontró a su nueva pareja a través de una aplicación citas. Eso sí, dejó en claro que no se trataba de Tinder, sino que de una plataforma en la que tuvo que pasar un proceso de postulación para ser aceptada.

Se trata de Raya, una app muy famosa entre estrellas de Hollywood, deportistas de élite o altos ejecutivos, ya que ofrece un espacio de citas bajo dos grandes características: exclusividad y secretismo.

Y justamente algo así era lo que buscaba Luz Valdivieso. “Llevaba un buen rato sola y decía: ‘No me puedo meter a Tinder, y mis amigas ya están todas casadas, ¿a quién me van a presentar?'”, contó la actriz, entre risas, en conversación con Pamela Díaz en “Sin Editar”.

Para poder hacer uso de esta plataforma, Luz Valdivieso tuvo que pasar por el filtro de un “comité de membresía”. En su caso, accedió a través de un proceso de postulación.

Y es que al ofrecer exclusividad, a Raya no es fácil ingresar. Existen dos maneras de hacerlo. Una es como lo hizo Valdivieso, postulando y sometiéndose al filtro del mencionado comité. La otra es a través de la recomendación de alguien que ya es miembro.

El exclusivo universo de Raya

Raya nació en 2015 y fue creada por Daniel Gendelman, un joven californiano que buscaba crear un espacio especialmente exclusivo para citas, networking y otros encuentros sociales.

Solo está disponible para dispositivos con iOS, es de descarga gratuita, pero sus planes son de pago. El valor de la membresía más básica es de unos 24,99 dólares mensuales o 155,99 dólares por un año.

Eso sí, para llegar al momento de pagar y formar parte de su universo, se debe pasar por el ya mencionado filtro del “comité de membresía”. Un equipo anónimo revisa las solicitudes y, entre otros factores, analiza el historial en redes sociales de los postulantes. Como requisito se debe tener una cuenta en Instagram.

Si se logra avanzar en el proceso, se debe responder un cuestionario con preguntas respecto a intereses, estilo de vida y otras materias, para ver si el perfil del postulante está en línea con lo que busca Raya.

En su funcionamiento es similar a otras apps de citas. Se debe crear un perfil, subir imágenes y se puede explorar otros perfiles deslizando, con la posibilidad de dar “me gusta”. Eso sí, incluye características específicas que refuerzan el principio de exclusividad: no se pueden tomar capturas de pantalla, como tampoco se puede filtrar las interacciones.

En su declaración de términos y condiciones, el equipo de Raya explica que “solo seleccionamos a miembros de la comunidad que creemos que se adherirán a nuestro código de conducta, incluyendo el respeto a la privacidad de nuestros miembros, y que hayan aceptado hacerlo de conformidad con estas Condiciones de Uso”.

Ahí mismo también se detalla que “revisamos periódicamente nuestra comunidad y eliminamos a los miembros que no actúan de acuerdo con nuestro código de conducta o las Condiciones de Uso o que exhiben un comportamiento irrespetuoso, desagradable, inapropiado o inapropiado”.

Además, se manifiesta que “nuestro equipo y comité de membresía han sido rigurosamente examinados y están sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad, por lo que, a menos que usted elija compartirla a través de sus acciones o, su información, interés y participación permanecen estrictamente entre usted y nosotros”.