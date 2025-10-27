Carlos Caszely revela encontrón con directivo de Blanco y Negro y se refiere al centenario de Colo Colo: “Debería haber sido maravilloso, pero no fue tanto”

En un nuevo capítulo de El Gerente, el "Rey del Metro Cuadrado" habló a fondo sobre su carrera, su relación con María de los Ángeles -su compañera durante 50 años-, su mirada sobre el fútbol chileno y el presente de Colo Colo. "Dentro de todo lo malo, hay tres cosas que yo rescato: la semifinal de las mujeres en la Copa Libertadores; la estatua de David Arellano, que me parece fantástico; y lo tercero el bus historia de Colo Colo", asegura Caszely sobre el centenario del Cacique.

En el decimoquinto capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Nelson Osses y Rodrigo Goldberg, Carlos Caszely repasa su vida y su carrera deportiva, cuenta anécdotas inéditas sobre su retiro, su paso por Ecuador, la dictadura, los vetos políticos que sufrió y cómo su postura lo transformó en símbolo de resistencia.

También aborda el presente de Colo Colo, el centenario del club, el rol del fútbol femenino y la figura de su hijo Piero dentro de la institución.

“El Rey del Metro Cuadrado” recalca que el fallecimiento de Mylan Liempi, de 12 años, y Martina Pérez, de 18, previo al partido de Colo Colo frente a Fortaleza por la Copa Libertadores en abril de este año, marcó un antes y un después en el centenario de Colo Colo.

“Debería haber sido maravilloso, pero no fue tanto. Hubo un quiebre enorme cuando mueren los niñitos que fallecen en el Monumental. Hasta el momento todo marchaba bien: la cena, varias cosas que al final nos resultaron con un equipo que no anda bien, que le ha costado mucho”, recalca.

Y agrega: “Hoy estamos dudando si vamos a la Sudamericana. No nos engañemos. Me preguntan ‘Don Carlos, ¿podemos llegar a la Sudamericana? Sí. ¿Podemos ser campeones? No, no podemos’. Está complicado.

Sin embargo, Caszely remarca tres hitos que considera relevantes del aniversario número 100 de Colo Colo: “Dentro de todo lo malo, hay tres cosas que yo rescato: la semifinal de las mujeres en la Copa Libertadores; la estatua de David Arellano, que me parece fantástico; y lo tercero el bus historia de Colo Colo. Nosotros partimos en Punta Arenas con 5 mil personas y terminamos en Arica con 3.500. Estuve en Peñalolén con 900 personas. Es impresionante la gente”.

Carlos Caszely: “El grupo Vial-Ruiz-Tagle y el de Mosa nunca se van a unir”

En tanto, Carlos Caszely subraya que las diferencias entre los dos bloques más importantes de Blanco y Negro son irreparables: “El grupo (Leonidas) Vial-(Gabriel) Ruiz-Tagle y el de (Aníbal) Mosa nunca se van a unir. El Club Social y Deportivo está tratando de que se unan en alguna oportunidad, que yo lo he hablado con ellos. Pero es imposible que se unan, son visiones totalmente diferentes. Tienen diferencias ‘de pelaje'”.

En ese marco, Caszely reveló que fue invitado a dos reuniones de Blanco y Negro pero tuvo un encontrón con un directivo y nunca más volvió. “Yo fui invitado una vez invitado a las reuniones. La primera fue ‘grande, lo más bonito’. La segunda doy mi opinión, y un tipo de apellido Battaglia me dice ‘Carlos perdóname, pero usted no puede opinar. Ustedes son dos y ustedes son siete’.

El exdelantero contó que se despidió de los demás directores y se fue de la reunión. “Alguien salió detrás mío y me dijo: ‘este es un abogado prestigioso de mucha plata’. Y qué me importa a mí, es un roto de mie…y me fui, no volví más”, contó.