“No hay que relajarse”: Experto alerta por nuevo brote de rinovirus e influenza en plena primavera

A diferencia de lo que era la tendencia prepandemia, se está registrando una nueva alza de enfermedades virales. El Instituto de Salud Pública ha detectado brotes de virus influenza y rinovirus principalmente en menores entre 1 y 14 años, por lo que el doctor Sebastián Ugarta hace un llamado a que las personas no dejen de adoptar medidas preventivas como lavarse seguido las manos y evitar cambios de temperatura.

Con la llegada de la primavera y el verano, las personas suelen relajarse respecto de los cuidados que tienen frente a las enfermedades y virus más típicos del invierno.

El problema es que tras la pandemia, los virus se han comportado de forma errática, y a lo largo del año, sin importar la estación, se han registrado brotes inusuales de ciertas patologías.

En este caso, estas últimas semanas se han registrado alzas importantes del virus de rinovirus y de influenza. Según reporta semanalmente el Instituto de Salud Pública, en la semana epidemiológica 42, correspondiente del 12 al 18 de octubre, donde se detectó una positividad de 51% en circulación viral, superior a lo que se registraba a la fecha en 2024.

“Estamos teniendo un peak (de virus) tan intenso como en lo peor del invierno”

De las pesquisas realizadas en los centros centinelas del país, la mayoría de los casos detectados fue de Rinovirus, con 594 casos y mayor frecuencia entre niños de 1 a 4 años.

Le sigue por poco los casos de Influenza A, con 527, donde la mayoría de los contagiados pertenece al grupo de 5 a 14 años.

El jefe de la UCI de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, comenta que este brote “es bastante inusual. Lo que era más habitual era que teníamos dos curvas durante el periodo de otoño-invierno (…). Empieza a bajar la positividad y a bajar los casos en la primavera y ya en el verano está muy bajo. Pero la semana anterior la positividad era sobre el 48% y ahora está sobre el 50%. Van a aumento. Y el número de casos va en aumento”.

“Estamos teniendo un peak tan intenso como en lo peor del invierno. Eso es lo que llama la atención”, enfatiza el doctor Ugarte, quien menciona que esto afecta principalmente a los niños contagiados y que después deben ausentarse del colegio.

Sobre la razón de este brote, Ugarte explica que “pueden influir varios factores. De partida, las condiciones de cambio climático afectan la forma en que se propagan los virus y las condiciones ambientales a las que se expone la población“.

Y agrega que “por otro lado, también se ha producido un cierto grado de cansancio después de la pandemia con la vacunación“.

En ese sentido, el llamado del profesional es a que las personas tengan más cuidado, “a no relajarse, no pensar que ya llegó el verano y se acabaron los contagios. Lavarse las manos en sitios muy concurridos, usar mascarilla. Si hay cambio de temperatura brusca, contar con una segunda capa, una chaqueta o un chaleco para abrigarse”.

“Especialmente las familias que tienen hijos, tener cuidado en mirar las medidas de cuidado y prevención, porque en numerosos colegios están habiendo contagios”, comenta el médico intensivista.