Autoridades aéreas chinas informan que ya cuentan con aprobación para operar nueva ruta entre Shanghái, Auckland y Santiago: serían tres vuelos semanales

El pasado 2 de julio, la autoridad del gigante asiático aprobó que la aerolínea China Eastern Airlines pueda operar la ruta entre Shanghái- Santiago, con una conexión en Nueva Zelanda. La licencia da cuenta de una frecuencia de tres vuelos a la semana.

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC), tiene entre sus nuevas rutas aprobadas una que conectará a Shanghái con Santiago, a través de un vuelo que tendrá conexión en Auckland, Nueva Zelanda.

En un documento oficial de la CAAC, se da cuenta de una serie de actualizaciones en cuanto a licencias para operar en el territorio chino. Entre ellas, la aprobación de la ruta Shanghái-Auckland-Santiago.

La fecha de aprobación de esta ruta fue el pasado 2 de julio, mismo día en la que la ruta Shanghái-Buenos Aires (también con conexión en Auckland) recibió su respectivo visto bueno.

Y tanto para conectar Shanghái con Santiago como con Buenos Aires, la aerolínea que recibió la aprobación por parte de la CAAC fue China Eastern Airlines.

En el caso de la ruta Shanghái-Santiago, la licencia da cuenta de una frecuencia de tres vuelos a la semana.

Shanghái-Buenos Aires ya está operativo

Cabe consignar que el pasado 9 de septiembre, la Embajada de China en Argentina anunció el inicio de la venta de tickets para la ruta entre Shanghái-Buenos Aires.

El primer vuelo de esta ruta operada por China Eastern Airlines será el próximo 4 de diciembre y tendrá una duración de casi 26 horas. En ese lapso se incluyen las 2 horas de escala en Auckland.

Los precios para aquella ruta Shanghái-Buenos Aires comenzaron en los 1.715 dólares americanos.