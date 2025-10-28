Propuestas que apunten al bolsillo de las personas y disminuir niveles de rechazo: las metas que se fijó Jara para una segunda vuelta

Si bien en el comando de la abanderada presidencial del oficialismo existe confianza en que avanzarán al balotaje, también hay inquietud respecto de cómo lograrán convocar al electorado que hoy se declara decidido a no votar por ella. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos -que indicaba un 54% de rechazo- encendió las alertas dentro del equipo, aunque, por ahora, han optado por mantener la estrategia: concentrar el mensaje de entregar "medidas concretas" para las familias, especialmente a las mujeres. También se buscará renovar las vocerías y dar mayor protagonismo al Socialismo Democrático.

Con una sensación de tranquilidad llegó el equipo de Jeannette Jara al debate presidencial del domingo recién pasado. Y es que, según comentaban los miembros del comando, quienes se jugaban algo más importante en dicha instancia eran los candidatos de derecha. Para Jara, en cambio, el foco estaba en no cometer errores y asegurar su paso a segunda vuelta, que ya daban prácticamente por seguro.

La confianza se basa en los números que ven en los sondeos de opinión, en los cuales Jara aparece liderando la carrera a La Moneda y cada vez con mayor ventaja de sus competidores, como José Antonoi Kast. El último sondeo de Cadem, por ejemplo, le dio un 27% de intención de voto versus un 20% de Kast. La CEP, en tanto, le dio un 25% versus un 23% para el republicano, aunque con un trabajo de campo que concluyó el 17 de octubre.

Es en ese contexto que el comando de la abanderada presidencial del oficialismo comenzó a planificar el abordaje de una segunda vuelta. Según dirigentes del equipo, aún no existe un diseño plenamente definido, pero sí objetivos e instrumentos claros.

El tiempo apremia: quedan menos de tres semanas para la primera vuelta y, aunque en el equipo confían en que Jara logrará avanzar al balotaje, reconocen que será una contienda cuesta arriba. El principal desafío será conquistar los votos del centro político que quedarán a la deriva si José Antonio Kast, como prevén, se impone en la derecha.

Así, en el oficialismo indican que Jara tiene el desafío de mantener y ampliar su base electoral actual, cercana al 30%. Para ello, buscan conquistar la mayor parte del voto femenino y, sobre todo, lograr disminuir sus niveles de rechazo dentro de la población.

Y es que, según relatan miembros del comando, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) arrojó un dato que no pasó desapercibido: el 54% de los encuestados aseguró que no votaría por la candidata oficialista.

La estrategia: objetivos e instrumentos

“Va a ser una segunda vuelta cuesta arriba”, reconoce un colaborador del comando. Por eso, explican, el foco estará puesto en dos frentes: por un lado, destacar medidas concretas para la ciudadanía, y por otro, ampliar la base electoral de Jara.

Para eso, el equipo pretende aprovechar los instrumentos disponibles —franja televisiva, debates y redes sociales— para reforzar propuestas que impacten directamente el bolsillo de las personas y el mundo del trabajo. Algo que a algunos les recuerda al método que ha llevado a Franco Parisi a lograr buenos resultados en elecciones anterior.

Además, se busca poner especial énfasis en políticas que mejoren la calidad de vida de las mujeres, un electorado históricamente reticente a votar por José Antonio Kast y que el abanderado republicano ha intentado atraer.

Durante la mañana, Jara encabezó un punto de prensa en el que delineó los pasos de su campaña y anunció medidas que impulsaría en un eventual gobierno. Entre ellas, destacó el proyecto de ley “Igual pega, igual paga”, que premiará a las grandes empresas que reduzcan la brecha salarial de género y sancionará a las que no lo hagan. “El mercado no ha logrado regular por sí solo este tema”, señaló la candidata.

En esa misma línea, propuso la creación de un postnatal de un mes obligatorio para los padres, que podría activarse al momento del nacimiento o una vez concluido el postnatal de la madre, además de su propuesta de un “ingreso vital” de $750 mil, la unificación de subsidios al empleo y el apoyo económico a cuidadoras.

El aterrizaje del Socialismo Democrático y nuevas vocerías

Un miembro del comando reconoce que el paso natural, una vez en segunda vuelta, será la incorporación con mayor protagonismo de figuras del Socialismo Democrático.

Un ejemplo de ello es Carolina Tohá, exministra del Interior y excandidata del bloque en primarias. Aunque no estaría en primera línea, cercanos a la exministra afirman que podría cumplir un rol relevante tras bambalinas, especialmente en temas de seguridad.

Otra figura que ya ha aparecido junto a la candidata es Claudio Castro, alcalde de Renca e independiente cercano al Socialismo Democrático, quien fue el encargado territorial del equipo de Tohá y que intensificará su presencia en la campaña.

También se espera que en segunda vuelta se definan nuevos voceros, entre los que se consdiera al alcalde de Maipú, Tomás Voanovic (Frente Amplio), la figura mejor evaluada por la ciudadanía en la última encuesta CEP. “Vamos a fortalecer nuestros equipos y esperamos contar con varias vocerías; una de ellas es Tomás Vodanovic, que aún debe confirmarse”, dijo hoy Jara.

Desde el comando, sin embargo, descartan grandes novedades más allá de ajustes internos, y aseguran que en una segunda vuelta el despliegue territorial será más determinante que los rostros.

El cierre de campaña, en tanto, está programado para el martes 11 de noviembre en Maipú, a la espera de la autorización de la municipalidad que lidera el propio Vodanovic.