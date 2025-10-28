Matthei y Jara ponen en duda medidas de Kast para expulsar migrantes y candidato alista presentación de “avances concretos” de su plan

El candidato republicano sostuvo durante el debate del domingo que los vuelos para hacer retornar migrantes irregular a sus países de origen podrían costar $100 millones por avión, además de sostener que esas mismas personas "van a colaborar a pagar su pasajde de salida de Chile". Ambas medidas han sido puestas en duda por otros bloques políticos. "Los chilenos tendrán que pensar si los migrantes que ellos ven en sus barrios van a poder pagarse sus pasajes", dijo hoy Evelyn Matthei, mientras que Jeannette Jara calificó esos planteamientros como "insólitos e imaginarios". Kast respondió que mañana miércoles dará a conocer avances concretos de su plan para fortalecer la frontera.

Compartir

A una actividad a las 10:30 horas de mañana miércoles convocó José Antonio Kast para dar cuenta de los avances de su plan para enfrentar la inmigración irregular y fortalecer la frontera nacional. La presentación se dará luego de que el abanderado presidencial del Partido Republicano recibiera críticas por sus dichos durante el debate presidencial del pasado domingo en Canal 13, en el que detalló parte de sus propuestas en esa materia.

Ese día, el exdiputado comprometió que en su eventual gobierno cerrarán las fronteras y no darán señales para que más personas ingresen de manera irregular a Chile.

“Nosotros no vamos a hacer ninguna regularización masiva, ni siquiera de los que hoy día están aquí. No va a haber regularizaciones masivas, no va a haber beneficios sociales para las personas y, por lo tanto, los vamos a invitar a abandonar el país“, dijo.

Luego, añadió una frase que ha sido puesta en duda en las últimas horas por algunos de sus contendores.

“Hemos calculado que con un avión de cien personas uno podría hacer viajes chárter de $100 millones por avión. Y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile, porque es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria. Y cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va entrar por la puerta, nunca jamás por la ventana”, manifestó Kast.

Su propuesta para la expulsión de migrantes, sin embargo, causó confusión de otros bloques políticos que han puesto en duda la viabilidad de la medida, en particular por las dificultades de conseguir sacar del país a un alto número de migrantes en situación irregular, así como también de que estos puedan costear su viaje de regreso.

Matthei: “Los chilenos tendrán que pensar si los migrantes que ellos ven en sus barrios van a poder pagarse sus pasajes”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, fue consultada al respecto durante esta tarde. Ahí, la exalcaldesa sostuvo que una propuesta así solo “sería viable si se tratara de narcotraficantes”, ya que, dijo, solo ellos tendrían el dinero a disposición para costear su regreso.

“Pero en ese caso —añadió—, nosotros no los vamos a expulsar por migrantes, sino que los vamos a expulsar por criminales”.

Matthei, de hecho, declaró que en un eventual gobierno suyo estarán dispuestos a poner dinero fiscal para expulsar a más de 3 mil reos y a los 10 mil migrantes que ya se encuentran con orden de expulsión, según detalló.

Al ser consultada sobre si la propuesta del líder republicano sería viable, Matthei respondió: “Lo que importa no es mi juicio, los chilenos tendrán que pensar si los migrantes que ellos ven en sus barrios van a poder pagarse sus pasajes o parte de sus pasajes o no. Son cosas muy obvias, los chilenos son muy inteligentes. Los chilenos saben si estas cosas son posibles”.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo no entender cómo se puede lograr que sean los mismos extranjeros los que costeen sus pasajes de retorno.

“Que nos digan cómo van a subir inmigrantes a dos aviones diarios”, dijo ayer el diputado en Tolerancia Cero, donde añadió: “(Kast) no explicó cómo lo va a hacer. A menos que me explique cómo lo va a hacer… A mí me suena deseable, pero que lo explican cómo lo van a hacer. Esto de que además se van a financiar su pasaje, no lo entiendo. No sé cómo se hace“.

Jara: propuesta “insólita e imaginaria”

La candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), también se refirió a las medidas que planteó Kast durante el debate. La exministra del Trabajo fue más dura, ya que las calificó como “insólitas e imaginarias”.

“Lo digo con esta certeza, la principal nación desde la que provienen migrantes irregulares en nuestro país es de Venezuela y no los reciben (de vuelta). Entonces, esos aviones imaginarios que propone, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?”, dijo Jara en punto de prensa.

Jeannette Jara. Foto: Agencia UNO

Y añadió: “Es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario: quiere subir (extranjeros a) aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que, imaginariamente, pagarían su pasaje”.

Kast contestó a través de su cuenta de X estos emplazamientos. “Lo único insólito es la propuesta de la candidata Jara para regularizar más de 300 mil inmigrantes. Mañana a las 10:30 daremos a conocer los avances concretos de nuestro plan para proteger la frontera de Chile. La candidata Jara está cordialmente invitada si quiere asistir”, replicó.