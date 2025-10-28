Programa de gobierno abre flanco a Kaiser: candidato decide reformular redacción de propuesta de “PGU Mamá” tras críticas

El candidato del Partido Nacional Libertario ha debido enfrentar las dudas que ha dejado su idea de transformar progresivamente la PGU, tal como expone en su programa. Su equipo insiste en que el beneficio se mantendrá íntegro y se otorgarán montos adicionales para madres -no una reducción para quienes no lo sean-, aunque reconocen que se decidió corregir la medida contenida en el documento programático de manera de evitar "malos entendidos".

“Queremos que Chile se transforme en el mejor país del mundo para ser mamá”. Ese fue el mensaje que entregó Johannes Kaiser en su primera intervención durante el segundo debate presidencial que reunió a los ocho candidatos a La Moneda y que esta ocasión fue organizado por Canal 13.

Allí, el abanderado libertario profundizó en una propuesta contenida en su programa de gobierno y que él bautizó como “PGU Mamá”. Según detalló ese día, la medida busca impulsar la natalidad mediante un monto adicional de pensión para quienes sean madres: 50% más de Pensión Garantizada Universal para quienes tengan un niño, 75% más para quienes posean dos y 100% más para quienes tengan tres y más niños, explicó el diputado.

“Por razones morales y éticas se debe reconocer la labor de nuestras mamás”, insistió.

El problema es que en el entorno del abanderado libertario reconocen que la propuesta no quedó redactada de la mejor manera en su programa de gobierno, lo cual ha abierto un flanco en los últimos días ante las críticas que se han provocado a sus propuestas en esta materia y que se han plasmado en medios de comunicación y redes sociales.

Lo que dice la propuesta para transformar la PGU

El sábado, por ejemplo, El Mercurio publicó una carta de la economista Soledad Hormazabal -investigadora del Centro de Estudios Horizontal, ligado a Evópoli- en la que cuestionó que Kaiser proponga transformar la PGU en un “premio al esfuerzo previsional” en vez de plantearlo como un “piso mínimo”.

Para ello, Hormazábal citó las páginas 107 y 108 del documento programático de Kaiser, en las cuales se indica que los futuros pensionados que no realicen cotizaciones voluntarias, recibirán solo la mitad del beneficio. En ese marco, se postula “introducir un esquema en el que las nuevas generaciones solo accedan al 100% de la PGU si cumplen con un mínimo de cotizaciones voluntarias anuales (por ejemplo, 4 UF/año en APV)”.

“Esto transforma a la PGU en un premio al esfuerzo previsional, no en un derecho incondicional, sin abandonar la función social de protección”, se expresa en el programa.

Así, se propone una transformación progresiva de la PGU y una transición a un esquema focalizado.

Luego es donde se encuentra el párrafo de la mayor discordia, en la que de detalla la propuesta para el caso de las madres. En este se plantea “rediseñar la PGU como una herramienta focalizada” y agrega: “PGU mamá que, con tres hijos se le garantizará un 100%, con dos hijos un 75% y con uno el 50% sin trabajar”.

La frase, expresada en esos mismos términos, ha generado que a través de las redes se acuse que Kaiser busca reducir el beneficio de la PGU. La crítica, además, ha sido replicada por cuentas anónimas que meses atrás el comando de Evelyn Matthei denunció que estaban detrás de una “campaña asquerosa” en su contra y que ligó a adherentes de republicanos. Entre ellas figura el usuario Drestrum__Pl.

“La PGU no se toca”

En el círculo de Kaiser confirmaron a The Clinic que en los próximos días se espera corregir la redacción de la propuesta con el fin de evitar que esta se preste para malas interpretaciones. “Cuesta creer que alguien pueda pensar que proponemos recortar el beneficio”, insisten.

Lo anterior ha ido de la mano con un despliegue de figuras del partido para despejar la idea de que en un eventual gobierno de Kaiser reducirán la PGU. De hecho, el coordinador del programa económico del candidato, Víctor Espinosa, subió un video en sus redes sociales en el que intentó cerrar ese flanco.

“Dicen que Johannes Kaiser quiere reducir la PGU, falso. Nuestro programa es claro: mantener la PGU para todos los actuales beneficiarios sin cambios. La diferencia es que nosotros sí sabemos cómo financiarla: con un fondo soberano del royalty minero. Menos gasto estatal improductivo y más crecimiento económico y superávit fiscal. Y vamos más allá”, dice Espinosa en el video.

“La PGU mamá, por ejemplo, premiará con bonificaciones adicionales el esfuerzo de las madres que levantan nuestro país”, agrega.

A su vez, el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, a través de una carta en El Mercurio publicada el domingo, aseguró que en el programa se indica expresamente que “la PGU no se toca”. También dijo que el beneficio carece de financiamiento sostenible por lo que en el programa se propone un modelo de financiamiento “que no implique mayor gasto fiscal ni creación de deuda”, además de transitar a un modelo “basado en incentivos positivos al esfuerzo individual”.

En ese contexto, el Partido Nacional Libertario en sus distintas cuentas de redes sociales han subrayado que la propuesta de PGU Mamá es “adicional” al beneficio actual y que esta no significa una reducción en caso de que una mujer no sea madre o tenga menos de tres hijos.

Complicaciones de un extenso programa y el caso de Kast con el “Te Amo PGU”

En la colectividad, por otro lado, aseguran que los ataques en redes se han incrementado en los últimos días una vez que Johannes Kaiser consolidó un alza en las encuestas, arrebatando el tercer lugar de la carrera presidencial a Evelyn Matthei.

Eso sí, reconocen que el flanco en parte obedece a la redacción de un extenso programa de gobierno, de más de 200 páginas, aunque defienden que es la única candidatura que se atrevió a desarrollar un documento en el que se plasmara la visión del proyecto nacional libertario y sus distintas propuestas, a diferencia de otros candidatos que optaron por programas acotados.

En todo caso, también asumen que cualquier propuesta que apunte a introducir cambios en la PGU puede desatar críticas. Algunos, de hecho, recuerdan que cuando en redes sociales se comenzó a plantear que José Antonio Kast buscaba poner fin a este beneficio, el candidato decidió contraatacar e introducir el mensaje “Te Amo PGU”, el cual aparece hasta hoy en la franja presidencial y en los jingles de campaña.