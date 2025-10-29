Christiane Endler y su vuelta a la selección chilena en la Liga de las Naciones: “Para mí es un orgullo estar acá, yo siempre he querido estar”

La selección chilena femenina inició con éxito su participación en la Liga de las Naciones, con Christiane Endler de regreso tras dos años y manteniendo su arco invicto. El equipo dirigido por Luis Mena suma cuatro puntos tras empatar con Venezuela y vencer 5-0 a Bolivia. "Estoy contenta por los primeros resultados", recalcó Endler.

La selección chilena femenina partió con el pie derecho su estreno en la Liga de las Naciones, que define a los países clasificados para el próximo Mundial de Brasil 2027. Las dirigidas por Luis Mena rescataron un punto en su visita a Venezuela y ayer derrotaron con holgura a Bolivia en El Teniente de Rancagua por 5-0.

El conjunto nacional abrió el marcador con un temprano penal que convirtió Sonya Keefe a los dos minutos. Antes de cerrar el primer tiempo la selección sentenció el encuentro: Keefe anotaría nuevamente a los 8′, mientras que Fernanda Pinilla (18′) y Yastin Jiménez (45′) aportarían con dos tantos más para cerrar 4-0 antes del complemento. Nayadet López marcó al 46′ el gol definitivo.

Así, Chile alcanza la primera posición con cuatro puntos, a la espera del partido entre Ecuador y Colombia, que se verán las caras esta noche.

Christiane Endler cerró la primera doble fecha con la valla invicta

Sin lugar a dudas la gran novedad en la nómina fue Christiane Endler, que volvió a vestir La Roja después de dos años de ausencia. La arquera del Olympique de Lyon no recibió ningún gol en esta doble fecha.

“Logramos sumar en ambos partidos. Venezuela sin duda fue un rival mucho más duro, la exigencia física fue mayor. Hoy día pudimos disfrutar más el partido: hacer nuestro fútbol, tocar, llegar y marcar hartos goles. Creo que en general fue una buena fecha, sumamos cuatro puntos. Por los resultados que se estaban dando es muy positivo. Estoy contenta por los primeros resultados”, destacó Endler después del partido frente a Bolivia.

Y agregó: “Obviamente hay cosas que mejorar, que se pueden trabajar todavía pero creo que empezamos bien y vamos por buen camino”.

Sobre su reencuentro con el público chileno, la capitana de la selección chilena compartió su alegría de volver a jugar en el país. “Siempre he sentido el cariño del público. Y hoy no fue la excepción. Estoy muy contenta de haber vuelto, por el cariño incondicional de los chilenos por La Roja. Espero que podamos seguir trayendo gente al estadio y que sea el inicio de algo bonito. La cancha está espectacular, el estadio también. Es un agrado venir a jugar acá. Espero que podamos contar con el apoyo del público para los próximos partidos”.

Por último, Christiane Endler recalcó que es un orgullo para ella estar de vuelta en la selección. “Yo siempre he querido estar. Hay veces que hay que escuchar lo que uno siente. Físicamente estaba bien pero mentalmente quizás no estaba preparada para enfrentar un proceso de selección. Ahora sí me siento preparada, me siento fuerte y tengo la convicción de que vamos a lograr clasificar al Mundial. Me encantaría ver nuevamente a Chile en un Mundial. Esas son las razones por las que estoy acá”.