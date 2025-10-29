“Gobierno de atorrantes”: Figura de Demócratas se desmarca de dichos de jefe de campaña de Matthei y revela fisura en el pacto

El senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, afirmó que no era necesario "descalificar a nadie" a raíz de los dichos de Diego Paulsen, el generalísimo de campaña de Evelyn Matthei, que denominó como "un gobierno de atorrantes" la actual administración del Presidente Gabriel Boric. La postura de Walker coincidió con la de la vocera Camila Vallejo, (PC) y chocó con la de la presidenta de su partido, Ximena Rincón.

“Le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal Gobierno, un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”. Esa fue la frase que dijo ayer Diego Paulsen (RN), generalísimo de la campaña presidencial de Evelyn Matthei (UDI), y que han provocado un flanco externo e interno al interior de la candidatura de la abanderada de Chile Vamos.

Desde el Gobierno acusaron recibo de las palabras del expresidente de la Cámara de Diputados. Durante la mañana de este miércoles fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien se refirió a los dichos de Paulsen.

“Felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral, porque uno se hace una pregunta de si esta es la forma de gobernar que ofrecen al país: unos tratando a los que no son de su clase atorrantes, otros tratando a los funcionarios públicos de parásitos”, postuló la ministra de la Secretaría General de Gobierno, quien aludió también a Cristián Valenzuela, asesor estrecho del candidato republicano José Antonio Kast, que fue el que apuntó contra los empleados fiscales.

Sin embargo, el reproche no se cerró sólo en el Ejecutivo. También explicitó su disconformidad el senador Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, partido que está bajo el alero de Matthei.

A través de su cuenta de X el parlamentario reiteró que votaba por Matthei “porque tengo la convicción (de) que tiene la capacidad, experiencia y mejores propuestas para gobernar nuestro país“.

“Por lo mismo, no comparto las declaraciones de Diego Paulsen ni en la forma ni en el fondo“, sostuvo Walker, quien también reflotó ser de oposición a este gobierno y que tenía “la convicción de que Chile necesita un cambio que asegure gobernabilidad“.

El senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker.

“Para ello no se precisa descalificar a nadie. Me toca trabajar en mi región y en el Senado todas las semanas con gente de este Gobierno que considero valiosa, y que me consta intenta hacer un buen trabajo“, añadió el senador demócrata, quien dijo que había alcanzado “buenos acuerdos en beneficio del país” con personeros del Ejecutivo.

Y afirmó: “Jamás podría descalificarlos de atorrantes“, con lo que cerró su mensaje con un llamado a “entre todos mejorar el nivel del debate”, en línea con el enunciado de Vallejo, quien había dicho antes que él que “llegó al nivel más bajo” de la discusión pública.

El respaldo previo que presidenta de Demócratas dio a Paulsen

Antes de que Walker dejara por escrito su posición sobre el asunto, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, había defendido el uso de la palabra “atorrantes” por parte del jefe de campaña de Matthei.

En Radio Duna, la parlamentaria dijo que el término podía sonar “fuerte”, pero que era una palabra “perfectamente usada“.

“Atorrante. ¿Qué significa? Significa vago, irresponsable, incapaz. Una persona que no trabaja y no hace lo que tiene hacer“, sostuvo la parlamentaria.

“Entonces yo creo que hacerse el ofendido y no entender que aquí sus errores, su falta de trabajo real, lo que hace es costarle a la ciudadanía muy caro, hace que el vocero o jefe de campaña de Evelyn Matthei, exasperado, use una palabra que claro, suena fuerte, pero al final es el reflejo de una realidad“, añadió la senadora, lo que, tras los dichos de Walker, dieron cuenta de una fisura interna sobre el tono de Paulsen.

El candidato Kast también fue consultado durante la jornada por los dichos del generalísimo de Matthei. Sin embargo, el republicano se limitó a decir que “nunca comentamos los dichos de alguna candidatura de oposición, porque estamos todos en la misma línea de sacar a este gobierno fracasado. Y el fondo que nos preocupa es que todos los índices, de salud, educación y seguridad son un desastre”.