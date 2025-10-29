“¿No les parece que sería mucho colocar a una persona tan ineficiente”: Kaiser carga contra Bachelet y promete retirar a Chile de la Agenda 2030

"Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último de gente decente, como el rey de España, no de cualquier pelotudo en Nueva York", sostuvo el candidato presidencial libertario en una actividad que lideró en Osorno. Allí también apuntó en contra de la expresidenta, quien es candidata a la secretaría general de Naciones Unidas. "¿Qué nos ha hecho el mundo a nosotros que les queremos poner a Bachelet de secretaria general?", ironizó.

Un acto de campaña en Osorno fue el que realizó el martes el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y en el que lanzó todos sus dardos hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas (ONU).

El diputado ha estado de gira por el país de cara a conseguir mayor adhesión hacia su figura, que comenzó a posicionarse en encuestas, las que lo han dejado, incluso, en el tercer lugar. Con ese ambiente electoral, Kaiser realizó una crítica hacia la actual administración del Presidente Gabriel Boric y le cuestionó por el apoyo que se le dio a la expresidenta en pos de que ella se convierta en la máxima autoridad del organismo internacional.

“La gente no se puede enfermar en este país porque su Gobierno dejó de pagar las cuentas, ¿pero quieren financiar, gastarse una plata indefinida, porque no sabemos cuánto, en que sea Michelle Bachelet secretaria general de la ONU? ¿A la señora, a la presidenta de los haitianos, a la que nos metió la reforma tributaria del señor (Alberto) Arenas? ¿A la señora que metió la tómbola?”, reprochó el abanderado libertario, mientras era celebrado por el público que asistió a su convocatoria.

La expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Agencia UNO.

“¿Qué nos ha hecho el mundo a nosotros que les queremos poner a Bachelet de secretaria general? Por el amor de Dios, cómo vamos a ser tan malos con el resto del planeta”, siguió su mensaje Kaiser, que vistió una chaqueta oscura, una camisa blanca y una corbata dorada, el color de la libertad, según ha dicho.

Entremedio de las críticas a la expresidenta también sumó a la ONU en sí misma. “¿No les parece que sería mucho colocar a una persona tan ineficiente y nefasta como fue la señora Bachelet a cargo de una organización tan nefasta como son las Naciones Unidas? Es como demasiado”, apuntó el libertario antes de interpelar nuevamente al mandatario, a quien mandó “a pagar las cuentas ahora, en vez de andar gastando la plata en chistecitos como el de la señora Bachelet“.

Además, sostuvo que rechazaría el monto destinado a la candidatura de la exmandataria de cara a la discusión de la Ley de Presupuesto 2026. “No se lo vamos a tolerar”, selló.

Las definiciones de Kaiser: Chile fuera de Escazú y de la Agenda 2030 de la ONU

Asimismo, Kaiser en la convocatoria de Osorno fortaleció su discurso en contra de la tutela de organismos internacionales.

“En Chile se va a acabar el abuso respecto de nuestros ciudadanos por parte de un Estado que ha propuesto y logrado impedir todo tipo de actividad económica siempre y cuando a través de los permisos. Se acaba eso. En un futuro vamos a transformar los servicios en control. Usted trabaje, nosotros controlamos que usted cumpla con la norma. Esa es la forma en que se hacen las cosas. No que el ciudadano, el que trabaja, tenga que pedirle permiso al que no trabaja para (poder) trabajar”, argumentó Kaiser.

Fue en eso en que aseveró que “nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Nos salimos de toda la institucionalidad que todo lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna“.

La razón la dio unos segundos después: “¿Por qué? Porque nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último de gente decente, como el rey de España. No de cualquier pelotudo en Nueva York”, cerró.