Rebeldía en apoyos oficialistas a acusación constitucional contra Diego Pardow provocan desconcierto en el Frente Amplio

En el partido en el que milita el exministro de Energía resienten que el libelo acusatorio sumara apoyos de parlamentarios que apoyan la candidatura de Jeannette Jara (PC). Asimismo, reiteran que las responsabilidades políticas ya están asumidas con su salida del Gobierno y que la acusación es "una pérdida de tiempo, lamentablemente".

En el Frente Amplio no pasaron desapercibidas las declaraciones que durante el martes otorgaron los diputados Eric Aedo (DC) y Rubén Oyarzo (Partido Radical) sobre la acusación constitucional que pesa sobre el exministro Diego Pardow (Frente Amplio).

Aedo, integrante del comando de Jeannette Jara (PC) con el rol de enlace entre la candidatura y las empresas, explicitó que apoyaría el libelo acusatorio que desarrolló la oposición en su conjunto para acusar al extitular de Energía por negligencia en la probidad, a raíz de la crisis desatada en la cartera por el error metodológico en el cálculo de las tarifas de la luz.

“Están las condiciones para aprobar la acusación constitucional en contra del exministro Pardow“, sostuvo el parlamentario democratacristiano, posición en la que también se puso el diputado Oyarzo, quien hizo lo propio al notificar que también daría su voto a favor en la acusación en contra del abogado de la Universidad de Chile.

El exministro de Energía Diego Pardow. Foto: Agencia UNO.

La situación provocó una alerta en el partido en el que milita Pardow. Lo anterior porque la oposición, al actuar el bloque, cuenta con una cantidad de apoyos suficientemente alta que, sumados a un par de respaldos provenientes de sectores lejanos al bloque de derecha, podría generar la aprobación de la acusación y que esta llegue al Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría. Es decir, que la acusación prospere y se materialice la inhabilidad de ejercer cargos públicos por cinco años, sean estos de elección popular o no, cuestión que afectaría profesionalmente al exministro, ya que ejerce funciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Pero, además, en el Frente Amplio algunos se mostraron mayormente desconcertados a raíz de que un integrante del comando de Jara expresara tempranamente su posición respecto a la acusación, como es el caso de Aedo, quien transparentó su postura un día después de que la oposición ingresara el libelo acusatorio bajo el cual deberán regirse los parlamentarios para definir su postura respecto a la ofensiva.

El diputado Jaime Sáez. Foto: Agencia UNO.

“Espero que todos los actores del oficialismo, incluido el diputado Aedo de la DC, y en general todos quienes estamos apoyando a Jeannette Jara en su campaña por la Presidencia de la República, podamos comprender lo inadecuada de esta acusación carente de fundamentos“, señaló a The Clinic el diputado Jaime Sáez (Frente Amplio), quien espera que en virtud de aquello la acusación se desarticule en la Cámara.

Pero la posición de Sáez no es la única que se resiente en la tienda política. Previamente ya había molestia porque consideraron que sus militantes solían pagar con mayor fuerza los costos políticos que ocurrían en el Ejecutivo. Así lo expresó la presidenta de la tienda, Constanza Martínez, hace unos días atrás cuando señaló que se hacía “doloroso” que se responsabilizaran conflictos “que no son necesariamente personales o exclusivos“, como era el caso de Pardow bajo la perspectiva de la exdelegada presidencial.

“Los últimos dos incendios provinieron del Socialismo Democrático“, continuó argumentando Martínez, en lo que se podía entender como una alusión a la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende —que provocó la salida de las ministras Marcela Sandoval (Frente Amplio) y Maya Fernández (PS)—; la lenta reconstrucción de viviendas en Viña del Mar tras los incendios voraces de 2024, en donde el Ministerio de Vivienda, liderado por Carlos Montes (PS) ha “estado al debe”, afirman; además del caso Monsalve.

Responsabilidad política de Pardow asumida y tiempos del Congreso “desperdiciados”

Fue durante el martes cuando la comisión revisora de la acusación constitucional contra Pardow se conformó. La instancia quedó presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien ha manifestado apertura a apoyar el libelo acusatorio contra Pardow.

En el Frente Amplio no pasa desapercibido que Mulet como líder de la comisión podría perjudicar al exministro de Energía, dado que su partido político sufrió la reprimenda del Presidente Gabriel Boric al desvincular a autoridades militantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) —como el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela— a raíz de la creación de una lista paralela al oficialismo. Tales desvinculaciones generaron la furia de Mulet y la distancia de su partido con el Ejecutivo.

Jaime Mulet cuando era candidato presidencial de su partido durante el primer semestre de este año. Foto: Agencia UNO.

Con el avance administrativo de la acusación con una sesión de la comisión que será celebrada durante esta jornada, parlamentarios del Frente Amplio abordaron el escenario y sellaron su postura. Y aunque si bien reconocían que debían cobrarse responsabilidades, la mayoría apeló a que estas ya estaban saldadas.

“No ha habido un aprendizaje de la derecha desde el punto de vista que necesitamos destinar tiempo para generar acuerdos legislativos para los temas que le interesan a la gente”, sostuvo el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), quien resaltó la idea de que existe una pérdida de tiempo en la discusión sobre el libelo.

“Con acusaciones constitucionales no se le va a devolver ningún peso (de lo cobrado de más) en las cuentas de la luz” a la ciudadanía“, sostuvo el martes, a lo que sumó que era “una pérdida de tiempo, lamentablemente”.

La diputada Camila Rojas (Frente Amplio) dijo a este medio que ante la conformación de la comisión revisora de la acusación se “pueda examinar con rigurosidad”, pero que la “votación sea en conciencia, considerando que el exministro y el Gobierno asumió la responsabilidad mediante su renuncia“.

Esa última idea ha sido replicada entre el resto de parlamentarios del partido, donde también algunos fortalecen la tesis del aprovechamiento político dado el período electoral y la cercanía con los comicios del 16 de noviembre, lo que podría alimentar el éxito de la acusación dado que el alto costo de la energía es un tema que no les indiferente al electorado, presumen.

“La acusación en este momento, a dos semanas de la elección, respecto de hechos que además ya tienen responsabilidades políticas asumidas, parece más una estrategia de campaña que un verdadero y genuino interés de esclarecer estas circunstancias”, reprochó por su parte el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio).

“La responsabilidad política del exministro Diego Pardow se hizo efectiva desde que se efectuó su renuncia al cargo. Sin perjuicio de que es una atribución de cada diputado presentar acusaciones constitucionales me parece que es más urgente centrarnos en la solución del problema“, señaló, en tanto, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio), quien es impulsora de un proyecto de ley en que las empresas paguen en una sola cuota, en enero de 2026, lo recibido de más por parte de los clientes.