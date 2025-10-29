Peñalolén recibe visto bueno para avanzar en la construcción de la ciclovía de Tobalaba: permitirá conectar la comuna con La Reina y Providencia

La municipalidad obtuvo la Recomendación Satisfactoria, lo que es un primer visto bueno para concretar la construcción de la ciclovía. El proyecto cuenta con una inversión de $4.700 millones, y permitirá extender la ciclovía de Tobalaba desde José Arrieta hasta Av. Departamental.

Compartir

La Municipalidad de Peñalolén anunció una importante noticia para la comuna, luego de que recibieran el primer visto bueno para concretar la construcción de la ciclovía de Tobalaba, una obra que se ha convertido en un gran anhelo para los vecinos del sector.

Esto último, ya que Tobalaba ya cuenta con una ciclovía en La Reina, que se extiende desde Príncipe de Gales, pero que hoy concluye en José Arrieta, dejando precisamente a Peñalolén sin pista para bicicletas, pese a tener un terreno similar al tramo que se extiende al costado del Canal San Carlos por la comuna aledaña.

Al mismo tiempo, Tobalaba entre Presidente Errázuriz y Bilbao, y posteriormente desde Mariano Sánchez Fontecilla hasta Av. Ossa también cuenta con ciclovía. Con la nueva obra, se podrá conectar Providencia con La Reina y Peñalolén.

Ahora, el municipio inició la tramitación del proyecto para continuar la ciclovía por Tobalaba hacia Peñalolén. Recientemente el municipio obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que abre las puertas para iniciar la construcción.

Tras recibir la Recomendación Satisfactoria la municipalidad debe avanzar ahora en el proceso de adjudicación de fondos. Con este avance, en Peñalolén estiman que las obras podrían comenzar en 2026, y finalizar a fines de 2027 o inicios de 2028.

Render de la nueva ciclovía de Peñalolén.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, sostuvo que “este es un proyecto muy esperado por todos los vecinos de nuestra comuna. No solo por la importancia de tener buenas ciclovías, sino también excelentes espacios públicos. Es inaceptable que exista una linda ciclovía en La Reina, Las Condes y Providencia, y que, cuando comienza Peñalolén, tengamos un lugar sucio, oscuro, tomado por ocupaciones ilegales y que no cuente con ninguna medida de seguridad vial”.

Los detalles de la nueva ciclovía de Peñalolén

Para concretar este anhelo, Peñalolén estima desembolsar una importante cifra. El proyecto implica una importante inversión de $4.700 millones, para construir un amplio tramo. La ciclovía en Peñalolén tendrá 5.7 kilómetros de extensión, desde Tobalaba y Sánchez Fontecilla entre José Arrieta y Avenida Departamental.

Además, considera semaforización, demarcación vial, señaléticas, veredas y rampas peatonales de hormigón.

Render de la nueva ciclovía de Peñalolén.

El alcalde Concha remarcó que “este proyecto se viene prometiendo hace muchos años y llegó el momento de terminar con las promesas y pasar a los hechos. Lo que estamos haciendo ahora es generar las condiciones para iniciar su posible ejecución dentro de los próximos meses, porque queremos de una vez por todas avanzar con este proyecto que es un tremendo dolor de nuestra comunidad”.