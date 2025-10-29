Vuelve a florecer el edificio de las bugambilias de Pocuro: los cuidados del árbol viral de Providencia que cada año atrae a cientos de visitantes

En Amapolas con Pocuro se encuentra uno de los edificios más llamativos de Providencia. No por su arquitectura, sino que por un elemento natural: un florecido árbol de bugambilias que cruza casi toda la construcción, y que año a año atrae a cientos de personas que van a sacarse fotos con las flores. The Clinic conversó con los jardineros del edificio, quienes remarcaron que no conlleva mucho mantención. "Solamente con bastante agua nomás que le echamos ya subió hasta arriba, hasta el cuarto piso", cuentan.

Compartir

Todos los años las redes sociales se llenan de fotos de un llamativo edificio en la calle Pocuro, en el corazón de Providencia. Específicamente queda en Amapolas con Pocuro, y su principal atracción es un llamativo árbol de bugambilias que cubra casi por completo la mitad de la construcción.

Vecinos del edificio y sus cuidadores cuentan que cada año atrae la mirada de cientos de personas que circulan por la zona, particularmente en estas fechas, cuando empieza a florecer. Ahí se detienen, toman fotos, graban videos y más de alguno pregunta a los conserjes y jardineros cómo logran mantener este árbol.

Incluso el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, grabó un video este invierno destacando este árbol. En el registro comenta “Providencia está lleno de bugambilias, pero esta es la más grande”. Sin embargo, fue justo los meses en que está sin flores, aunque recomendó visitarla en primavera. También ha sido escenario para la grabación de películas, comerciales, y hasta entrevistas televisivas.

Lo cierto es que sus cuidados no son demasiado rigurosos. Tampoco implica un gasto extra para sus habitantes. El árbol de bugambilias ha crecido en todos estos años gracias a un trabajo constante del jardinero del edificio de Pocuro y su ayudante, que según comentan a The Clinic llevan más de 20 años a cargo de mantener esta bugambilia.

“Nosotros lo cultivamos cuando era pequeño el arbolito y ahora ya está grande. Solamente con bastante agua nomás que le echamos ya subió hasta arriba, hasta el cuarto piso”, comenta uno de ellos. La clave de la mantención de este árbol es la constancia. Después de todos estos años, sus cuidadores han sabido cómo cuidarlo, a tal punto de que cuando llegaron estaba solo en el primer piso, y hoy cubre tres pisos por completo, y de a poco llega a la punta de la construcción en su cuarto piso.

Los cuidados del árbol de las bugambilias en Pocuro

Para mantenerlo, los jardineros -que ejercen también como conserjes durante la mañana, pero que realizan varios trabajos de jardinería en el sector-, se preocupan de dos cosas: regarlo día por medio en estas épocas, y podarlo al menos tres veces durante el invierno, en los dos meses que permanece seco.

Ahora, anticipan tras años trabajando alrededor de las bugambilias, viene su momento de mayor crecimiento. “Ese tiene su temporada, solamente en invierno se comienza a secar y ahora comienza a florecer. Comienza a botar sus flores moradas y se ve bien bonito”, comenta uno, que sostiene que el 15 de noviembre llega a su peak de florecimiento.

“Ahora se ve bonito, se ve lúcido, se ve hermoso, se resalta con el barrio del Pocuro. Incluso se toman fotos la gente que pasa por acá y se ve maravilloso. Es el jardín más maravilloso de Pocuro”, dicen con orgullo entre ambos, un sentimiento que se traspasa también a quienes viven y trabajan en los departamentos del edificio de Providencia.

En estas fechas no intervienen demasiado sus ramas, salvo cuando una se topa con uno de los cables. El resto es el riego día por medio, que implica incluso menos trabajo que el resto del jardín, que lo tienen también en un perfecto estado. “No tiene costo, ni siquiera le echamos hierro. Fertilizante nunca. Y esta tiene como 19 años”, comenta uno de sus cuidadores.

El foco de atención de transeúntes y turistas

El jardinero principal comenta que “llevo 25 años aquí. Cuando llegué era más chiquitita. Y va creciendo, si no es tan vieja, va tirando para arriba, se enreda para arriba. Yo solo corto los ganchitos, los que están en el cable, tengo que cortarlos. Siempre como que lo vaya acomodando, que no se meta muy allá adentro. Que crezca para arriba”. Espera que el próximo año ya llegue al cuarto piso plenamente, y que pueda podar un poco para enderezarlo.

Para ellos, este árbol de bugambilias es un orgullo. Por eso insisten en que tienen el jardín más lindo de Pocuro. La clave, señalan, es que el árbol está aislado, no tiene otra planta que estorbe su crecimiento, y que desde que se disparó para arriba hace 20 años no para.

Hace más o menos 10 años estiman que se convirtió en un foco de atención para quienes pasan por ahí. Todos los días para gente a mirar las flores, a tomar fotos y también a tomarse fotos. Ellos suelen recibir felices a los visitantes y a calmar sus inquietudes sobre este fenómeno. El otro día, comentan entre risas, se acercaron unos visitantes ingleses, con quienes no pudieron comunicarse, pero que los viernes felices sacando fotos.

“Se toman fotos la gente cuando pasa. Sobre todo los brasileños. Pasan harto brasileños”, dicen.

—¿Y la gente que vive acá también lo toma con orgullo?

—Si, y con mucho cariño.