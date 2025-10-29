McDonald’s debió cerrar local de República donde falleció trabajadora de la cadena de comida rápida luego de ser vandalizado

Desde Arcos Dorados, operadora de la cadena McDonald’s en Chile, informaron que, tras cinco días de duelo, el restaurante de República permanecerá cerrado al público para resguardar la seguridad e integridad de sus trabajadores. La decisión se tomó luego de que ayer una turba ingresara al local tras su reapertura y provocara desmanes en el recinto.

La Fiscalía Centro Norte abrió una investigación para esclarecer las circunstancias asociadas al deceso de Hilda Leiva, una joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado en un inmueble colindante al local de McDonald’s de calle República, en Santiago Centro, donde trabajaba.

La familia de la joven había puesto una denuncia por presunta desgracia el miércoles 22 de octubre, al constatar que Leiva no llegó a su casa, y su cuerpo fue hallado al día siguiente. A raíz del suceso, la empresa McDonald’s decretó cinco días de duelo y mantuvo el recinto cerrado durante ese período.

La causa permanece en desarrollo bajo la dirección de la Fiscalía Centro Norte, que continúa recabando antecedentes para determinar las causas del fallecimiento.

Así las cosas, cumplido el plazo de duelo, el local de calle República reabrió sus puertas ayer. Sin embargo, a pocas horas de la reapertura —y según pudo constatar The Clinic con diversas fuentes—, una turba ingresó al establecimiento y provocó desmanes.

Testigos que se encontraban en el lugar, y cuya identidad prefieren mantener bajo reserva, señalan que este el grupo irrumpió de forma violenta, saqueó las despensas, vandalizó las instalaciones y agredió a trabajadores de McDonald’s.

En redes sociales ya circulan diversos videos que muestran rayados en las paredes exteriores, carteles que exigen “Justicia para Hilda”, y personal de Carabineros resguardando el perímetro del local de comida rápida.

Consultados sobre el tema, desde la compañía Arcos Dorados, operadora de la cadena McDonald’s en Chile, señalaron que “el trágico fallecimiento de Hilda ha tenido un enorme impacto en nuestro equipo. Desde el primer momento acompañamos a sus compañeros y círculo más cercano, a quienes continuaremos ofreciéndoles asistencia”.

“La investigación de lo ocurrido está a cargo de la Fiscalía Centro Norte de Santiago y esperamos que su dictamen final ofrezca claridad sobre lo sucedido. Tras cinco días de cierre por duelo, el restaurante República permanecerá cerrado para el público con el fin de resguardar la seguridad e integridad de nuestros empleados”, acotaron.