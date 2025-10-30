El masivo evento que prepara Johannes Kaiser en la Plaza de Maipú para presentar a “quienes se proyectan como futuras autoridades”

El candidato presidencial Johannes Kaiser solicitó el espacio para el próximo 4 de noviembre. El evento, que se extenderá desde las 15:00 hasta las 22:00, reunirá a militantes y simpatizantes del Partido Nacional Libertario.

El candidato libertario Johannes Kaiser prepara evento masivo en Maipú junto a su partido

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizará un evento de campaña en la Plaza de Maipú el próximo martes 4 de noviembre. Se contempla que el inicio del evento sea a las 15:00 y se extienda hasta las 22:00.

En la solicitud de permiso del evento enviado a la Municipalidad de Maipú, el coordinador de campaña de Kaiser explicó que en dicha instancia “se reunirán militantes y simpatizantes del partido con el objetivo de levantar nuestras banderas, entonar nuestro himno patrio y presentar a la ciudadanía a quienes se proyectan como futuras autoridades”.

Se contará con la presencia de Kaiser y con los candidatos por el Distrito 8 del Partido Nacional Libertario.

En la solicitud de permiso, firmada por Raúl Mazzarella, también se detalla que el evento incluirá un escenario y “una puesta en escena con ‘técnica’ que será de un tamaño razonable para un evento de esas características. Confiamos en que esta solicitud pueda ser acogida favorablemente, permitiéndonos llevar a cabo un acto cívico de manera ordenada, respetuosa y conforme a la normativa vigente”.

Retrato presidencial es el nuevo podcast original de The Clinic donde se cuentan los momentos clave de la historia del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Desde el relato de su infancia, por parte de su hermana Vanessa Kaiser, hasta una cita clave con José Antonio Kast en 2017 en la que se evaluó que lo mejor era que compitiera por el distrito 10, al tener un perfil similar a Teresa Marinovic.

En su entorno cuentan que el joven Johannes se aisló en los libros, sobre todo en la literatura y en la historia, al punto que varios lo describían como un niño genio, debido a su capacidad de memoria. “Johannes siempre estuvo interesado por la historia, por la política. Leía vorazmente desde niño. De hecho, nos burlábamos de él, y por eso es que le cantábamos la canción del Esqueleto”, cuenta su hermana Vanessa Kaiser.