Fenty Beauty llega a Chile: la esperada línea de maquillaje de Rihanna debuta en Falabella en noviembre

La reconocida marca de cosméticos Fenty Beauty, fundada por la cantante Rihanna, debutará en Chile este jueves 6 de noviembre con su llegada a tiendas Falabella. Con un enfoque pionero en la diversidad y una amplia gama de tonos para todo tipo de piel, la marca se suma a otras internacionales que han desembarcado en el mercado local en los últimos años.

Así, Fenty se suma a la lista de marcas de cosméticos internacionales que han llegado a Chile en los últimos años, como Rare Beauty — disponible en Blush Bar— y Kiko Milano con tienda propia y presencia en DBS Beauty Store.

La cantante y empresaria barbadense Rihanna lanzó Fenty Beauty el 8 de septiembre de 2017, en colaboración con el conglomerado francés Louis Vuitton Moët Hennessey (LVMH). Tras haber colaborado con distintas marcas, esta se convirtió en la primera línea de cosméticos creada y dirigida íntegramente por ella.

El nombre Fenty viene del nombre completo de la cantante: Robyn Rihanna Fenty.

Desde su lanzamiento, la marca causó un gran impacto en la industria cosmética por su enfoque inclusivo, pues ofrece gama de colores para todos los tonos de piel. Su producto más reconocido, la base Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, salió a la venta con más de 40 tonos distintos y marcó un antes y un después en la industria del maquillaje.

Time Magazine reconoció a Fenty Beauty como una de las mejores invenciones de 2017. Tras su éxito, Rihanna amplió el catálogo con iluminadores, labiales, correctores, rubores y productos para la piel.

Así, en 2020 la cantante lanzó Fenty Skin, enfocada en el cuidado de la piel. Con los años, amplió su línea con Fenty Eau de Perfum y Fenty Hair, consolidando su presencia en el mundo de la belleza de manera integral.