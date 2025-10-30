Matthei y republicanos se distancian de idea de Kaiser de retirarse de tratados internacionales como la ONU, Escazú y la CIDH

En medio de un acto de campaña, el candidato presidencial Johannes Kaiser planteó la necesidad de que Chile se retire de tratados y organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su postura desató polémicas: tanto la candidata Evelyn Matthei como el presidente del Partido Republicano se mostraron en contra de sus dichos.

La candidata presidencial Evelyn Matthei arremetió esta mañana contra el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de que hace unos días planteara la necesidad de que Chile se retire de diversos acuerdos, incluyendo tratados internacionales, la agenda 2030 de la ONU, el Tratado de Escazú, el Tratado de París y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos salimos de Escazú, nos salimos de la Agenda 2030, nos salimos del Tratado de París, nos salimos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Nos salimos de toda la institucionalidad que todo lo que está haciendo es ahogarnos en materia económica y en materia de control de nuestra seguridad interna“, aseguró el candidato Kaiser durante una actividad del pasado martes, en Osorno.

Allí explicó: “¿Por qué? Porque nosotros no somos una colonia. Si nosotros hubiésemos querido ser colonia, por último de gente decente, como el rey de España. No de cualquier pelotudo en Nueva York”. Además, el candidato Johannes Kaiser aseguró que de llegar a La Moneda, cerraría la frontera con Bolivia.

Así, esta mañana, en conversación con Radio Cooperativa, la candidata de Chile Vamos rechazó la idea del candidato del Partido Nacional Libertario y reforzó la importancia del multilateralismo.

“Nosotros somos un país muy pequeño y además vivimos de las exportaciones y las importaciones. En las relaciones internacionales como en cualquier otra relación, hay distintas formas de entenderse”, expresó la candidata Evelyn Matthei.

“Como país pequeños que somos, la fuerza bruta no es nuestro fuerte. A Chile como un país muy pequeño de muchas importaciones, de muchas exportaciones, lo que más nos debe importar es el multilateralismo, porque ahí es dónde se ponen las reglas de lo que se puede o no hacer”, añadió.

Desde el Partido Republicano también tomaron distancia con las declaraciones de Kaiser.

En una entrevista con CNN Radio, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, fue enfático en señalar que su partido no contempla en su programa la salida de ningún tratado u organización internacional.

“Si es que nos desviamos de nuestro propósito de enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, no es el momento para andar planteando salirse de ningún tipo de acuerdo, de tratado, de organización o de nada”, dijo.

Respecto a la posición de Kaiser sobre Bolivia, el presidente republicano considera que mantener una buena relación con el país vecino es indispensable para la colaboración en el control fronterizo. “A mí me pasa con Bolivia algo muy distinto. Los resultados que vi de la elección de Bolivia me llenan de esperanza”, sentenció el líder de republicanos.