Presidente Boric realiza crítica a “los países más poderosos” en medio de reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

En la víspera de la APEC 2025 a celebrarse en el país asiático, el Presidente dijo que los países "circunstancialmente más poderosos" ponían en cuestión las reglas del comercio internacional. El comentario ocurría mientras los presidentes de Estados Unidos y China concluían un encuentro con buenos resultados para las partes.

12 horas de diferencia son la que tiene Chile con Corea del Sur, país en el que actualmente se encuentra el Presidente Gabriel Boric en medio de una visita de trabajo en el país asiático.

Fue en su primera actividad, en el Seminario Empresarial Chile-Corea —evento que el Presidente encabezó—, donde Boric otorgó declaraciones que llamaron la atención en el mundo interesado en las relaciones internacionales, dada la crítica que esbozó hacia las potencias del globo.

“En este mundo turbulento de hoy en día, donde el mismo comercio y sus reglas están siendo puestas en cuestión por parte de los países circunstancialmente más poderosos, nosotros decimos que creemos en el Estado de Derecho, en el derecho internacional, el respeto de los contratos, en el respeto entre países”, sostuvo el mandatario en la actividad llevada a cabo en el Hotel Shilla, ubicado en Seúl, la capital de Corea del Sur.

“Es mucho mejor colaborar que humillar, aprender del otro que aplastar al otro. Por eso, nuevamente vemos en Corea a un socio actual”, añadió el mandatario a su comentario, el que no pasó desapercibido, puesto que en Busán, al sur de Seúl, sostuvieron un encuentro los mandatarios de los países a los que Boric pudo haber hecho alusión: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, ambos países en medio de una guerra comercial arancelaria.

Sin embargo, el encuentro sostenido entre Trump y Xi resultó fructífero, puesto que alcanzaron acuerdos de reducción de aranceles y, además, China accedió a aplazar durante un año sus restricciones sobre los minerales sustraídos de tierras raras.

La intervención de Boric ocurre en la antesala de su participación en la APEC 2025, también celebrada en Corea del Sur, que comenzará el 31 de octubre en la ciudad de Gyeongju y de la que también será parte Estados Unidos.

Es precisamente hacia el gobierno estadounidense dirigido por Trump al que el mandatario ha apuntado previamente. En agosto utilizó como ejemplo la revisión del contenido de los museos que buscó realizar Ejecutivo de Estados Unidos. “¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos”, señaló en su cuenta de X.

En una visita de Estado a la India en abril, en tanto, dijo que Trump esperaba ser una especie de “nuevo emperador”.

El diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, pidió, antes del viaje de Boric a Corea del Sur, que el mandatario se comportara como “jefe de Estado”, en razón de sus críticas previas en giras pasadas.