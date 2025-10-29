“Si no se van voluntariamente, se van por las malas”: La contraofensiva de Kast tras críticas por su plan para expulsar migrantes

José Antonio Kast lanzó su plan “Escudo Fronterizo”, que contempla cercas y sensores inteligentes para controlar la migración irregular. "Si alguien tiene ahorros, si alguien tiene algunos bienes, tiene 133 días para definir si quiere partir con todas sus cosas o si quiere partir con lo puesto", señaló el candidato.

Compartir

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su plan “Escudo Fronterizo” que busca regular la migración irregular. Esto, mediante medidas como cercas y sensores inteligentes de movimiento en las fronteras del país.

Fue el candidato por la región del Maule, el general en retiro Cristian Vial, quien realizó la exposición del plan a los líderes del partido. En ese contexto, utilizó una presentación en 3D para detallar los pasos del plan. También afirmó que, en caso de ganar la elección presidencial, se construirán cercas e instalarán sensores USG para detectar el movimiento en pasos ilegales.

“Aquí ya no va haber un gobierno de débiles ni más perdonazos. Vamos a aplicar la ley, nosotros no estamos haciendo maquetas“, afirmó.

El plan de José Antonio Kast

Asimismo, Kast recalcó que “no van a haber más remesas al extranjero de alguien que no tenga una residencia regular en Chile. No vamos a darle ningún beneficio a las personas que estén de manera irregular en Chile, salvo la atención de urgencia en salud. Entendemos que alguien puede sufrir una herida grave, que necesite una atención médica urgente y solo eso van a tener”.

“Aquí no van a haber posibilidades de que les arrienden viviendas. Aquí no va a haber posibilidad de que trabajen en Chile porque esto es un tema conjunto de distintos organismo del estado. Desde el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Salud va a tener un rol importante porque hay que tomar medidas sanitarias donde hay hacinamiento de personas”, añadió.

También, el candidato presidencial indicó que “las personas van a tener que optar si se van libremente con todos sus recursos, porque nosotros no queremos retener ningún recurso de nadie. Si alguien tiene ahorros, si alguien tiene algunos bienes, tiene 133 días para definir si quiere partir con todas sus cosas o si quiere partir con lo puesto”.

Las críticas al candidato del Partido Republicano

La presentación del plan fronterizo de Kast ocurre a menos de 24 horas de las críticas emanadas por las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara con respecto a la expulsión de migrantes.

Matthei sostuvo que la idea que los migrantes costeen sus propios pasajes solo “sería viable si se tratara de narcotraficantes”, ya que solo ellos tendrían el dinero a disposición para costear su regreso. Junto con eso, Matthei declaró que en un eventual gobierno suyo estarán dispuestos a poner dinero fiscal para expulsar a más de 3 mil reos y a los 10 mil migrantes que ya se encuentran con orden de expulsión.

Por otro lado, Jara calificó como las iniciartivas como “insólitas e imaginarias”. “Lo digo con esta certeza, la principal nación desde la que provienen migrantes irregulares en nuestro país es de Venezuela y no los reciben (de vuelta). Entonces, esos aviones imaginarios que propone, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?”, dijo Jara en punto de prensa.

“Es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario: quiere subir (extranjeros a) aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que, imaginariamente, pagarían su pasaje“, acusó.