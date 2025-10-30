“No es búsqueda, es venganza”: La nueva polémica de Matthei por el Plan de Búsqueda que divide a Chile Vamos

Mientras sectores más moderados de la coalición, como Evópoli, rechazan los dichos de la candidata de Chile Vamos, hay quienes valoran que la exalcaldesa haya vuelto a tener protagonismo en la agenda pública, luego de días en que estuvo marcada por los enfrentamientos entre José Antonio Kast y el Gobierno.

Compartir

Evelyn Matthei volvió a hacer noticia esta jornada, luego de que en conversación con Radio Cooperativa, cuestionara el Plan Nacional de Búsqueda, y dijera que si bien se mantendría en un gobierno suyo, funcionaría de manera distinta.

Pero eso no fue lo que encendió las alarmas en Chile Vamos, si no que, en esa misma línea, la candidata UDI aseguró que para algunas personas “no es búsqueda, es venganza“.

Ello generó una serie de repercusiones, en primer lugar desde la candidatura de la oficialista Jeannette Jara, quien dijo que “muestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”, y que es “una deshumanidad tremenda“.

Horas después Matthei le respondió en X, donde planteó que “la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, es de las que corría a abrazar a Fidel Castro. La que ha dicho que en Cuba existe una forma ‘distinta’ de democracia, la que ha avalado gobiernos en donde abunda el hambre y el miedo. Yo no quiero eso para mi país; quiero futuro para las mujeres, trabajo para los jóvenes y certezas para los adultos mayores”.

Los reparos que surgieron en los sectores más moderados de la coalición

En la coalición hubo ánimos divididos en torno a las declaraciones de Matthei.

Hay sectores de Chile Vamos que valoran que, luego de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno y el candidato republicano José Antonio Kast, la exalcaldesa logró recuperar el protagonismo de la agenda.

Y es que ello se suma a las declaraciones de esta semana, donde Matthei ya había subido el tono cuando su jefe de campaña de la candidata, Diego Paulsen, tildó al Gobierno como “atorrantes”.

Tanto sobre esas declaraciones como por las del Plan Nacional de Búsqueda, hay quienes discrepan de las palabras de la candidata presidencial, sobre todo algunos sectores más moderados de Evópoli, Amarillos y Demócratas.

Si bien coinciden en su mayoría que el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno está al debe, principalmente por la falta de avances concretos, hay quienes simplemente hablan de que abrir esta polémica sería innecesaria en este momento.

“Hablar de que hay un ánimo de venganza no está bien”, comenta un parlamentario de la coalición.

Y un miembro de Evópoli agrega que “no es un buen adjetivo para quienes están buscando legítimamente a su familia”.

Pero a ello se suman críticas porque la candidatura de Matthei busca precisamente hablarle al electorado indeciso, a quienes en muchos casos son “huérfanos” de la centroizquierda y que no votarían por Jara, y en los sectores más centrados no es bien recibido este tipo de declaraciones.

De todas formas, los adherentes de Matthei optaron por enfocar la polémica en Jara. En esa línea, Francisco Undurraga (Evópoli), dijo que era “absolutamente inaceptable que se pretenda volver a la época de la dictadura y de Pinochet. Si es así, yo tendría el perfecto y legítimo derecho de asimilar cualquier acción de Jeannette Jara a la época de la Unidad Popular”.

“Es incomprensible que Jeannette Jara critique a Evelyn Matthei, cuando fueron los diputados del Partido Comunista y sus aliados del Frente Amplio quienes rechazaron la ley que permitiría identificar restos de detenidos desaparecidos. Rechazo que perpetua el dolor de las familias. Matthei dice, como siempre lo ha hecho, que hubo violación de DDHH y que eso no puede repetirse nunca más”, dice la integrante del comité político de la candidata, Ximena Ossandón (RN).

Y agrega: “Por eso ella, que siempre ha creído en la democracia, defiende una opción razonable que no sea ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Que sea un verdadero plan de búsqueda que repare y entregue justicia”.