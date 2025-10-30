“Tiene un dejo despectivo”: Lingüistas analizan qué significa “atorrantes” para los chilenos, la polémica palabra que abrió nuevo flanco en la campaña de Matthei

Los dichos del jefe de campaña de la candidata Evelyn Matthei, Diego Paulsen, tildando al Gobierno de "atorrantes" generó una ola de críticas y reacciones. En esta nota, lingüistas analizan el significado de la palabra en el contexto chileno.

Compartir

El pasado 28 de octubre, el jefe de campaña de la candidata Evelyn Matthei, Diego Paulsen, trató de “atorrantes” al actual Gobierno. Sus dichos rápidamente generaron una ola de críticas y reacciones tanto del oficialismo como de los propios integrantes de La Moneda. En esta nota, lingüistas analizan el significado de la calificación del exdiputado.

“Le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”, fue la frase de Diego Paulsen que desató la polémica.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, contestó que “hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo, la ofensa no tiene justificación en un debate democrático”. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, manifestó su molestia asegurando que la declaración del comando de Matthei responde a un “tono muy clasista”.

La candidata presidencial de Chile Vamos respaldó los dichos de su jefe de campaña. “Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Así que él ha dicho lo que ha dicho y yo creo que los chilenos tienen bien formada la opinión de cómo ha sido el comportamiento de este gobierno. Todo el mundo ha visto los problemas graves que han habido en reconstrucción, en cuentas de la luz, en listas de espera. Así que podremos tener algún tipo de diferencia en los términos a usar, pero los chilenos tienen como bastante formada su opinión respecto de este gobierno”, zanjó.

La visión de lingüistas sobre el término “atorrante”

La lingüista y académica de Pedagogía en Lenguaje de la Universidad Central, Ingrid Sánchez, explica que efectivamente “atorrante” significa “vago, holgazán o perezoso”, sin embargo, las palabras cambian de significado dependiendo del contexto y lugar en el que se dicen.

“Esta palabra, atorrante, en un contexto que es político, y decírselo a otra persona de un partido contrario, cambia su enunciación original o cambia su significado original, y entonces se le asocia una fuerte carga semántica, que es casi siempre negativa y tiene que ver con una posición de clase“, aclara la lingüista.

La especialista en Letras y académica de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, Camila Albertazzo, coincide con la experta de la Universidad Central. “Es una palabra que evidentemente tiene un dejo despectivo. Además de eso, todas las palabras tienen una carga contextual dependiendo del lugar donde se dice”, explica la experta.

“El atorrante es de una clase determinada, de una manera determinada de vivir. Aparte de la holgazanería, que es lo que aparece en la RAE, existe este supratexto que tiene que ver con otra clase, con aquel que no es de una clase acomodada. Es un insulto que se utilizó durante mucho tiempo y que si bien hasta hoy día es un poco en desuso, hay un inconsciente colectivo que lo tiene archivado y registrado con una carga de clase. Especialmente el chileno“, explica la especialista en letras.

“Acá en Chile claramente hay un registro territorial que, además de ser emotivo, es de clase. Emotivo porque nos retrotrae a ciertas sensaciones despectivas, ciertas sensaciones de exclusión, y por otro lado de clase, porque evidentemente esa exclusión está aparejada a una clase social, está aparejado a un tipo de sujeto muy particular y muy definido”, sentencia la experta.