“El error de haber votado por el Sí me persigue”: Mayne-Nicholls reconoce que mintió al haber dicho que votó por el No en el plebiscito de 1988 

En candidato independiente tuvo que aclarar cuál fue su opción en el plebiscito de 1988, luego de entregar dos versiones distintas en diferentes entrevistas. "Me equivoqué", sostuvo, junto con manifestar que le "avergüenza" haber votado por el Sí.

Harold Mayne-Nicholls, candidato independiente a la presidencia, tuvo que aclarar cuál fue su real voto en el plebiscito de 1988, luego de entregar dos versiones distintas en diferentes entrevistas.

Y es que en su reciente participación en el programa “Car-Curo” de TVN, Mayne-Nicholls le aseguró a Pedro Carcuro haber apoyado la opción del No en 1988.

Sin embargo en una entrevista anterior con el periodista Felipe Bianchi -quien trabajó con Mayne-Nicholls en Santiago 2023-, el hoy candidato independiente a la presidencia dijo que votó por el Sí en el recordado plebiscito.

Y durante la noche de este jueves, durante su participación en el programa “Candidato, llegó tu hora”, al expresidente de la ANFP le pidieron aclarar esta situación.

“Me equivoqué”, partió expresando, cuando derechamente se le preguntó si es que le mintió a Pedro Carcuro al haber afirmado que votó por el No.

“Siempre quedé convencido de que había votado por el No, habiendo votado por el Sí después de todo lo que pasó. Me equivoqué”, continuó.

Y aunque en un comienzo no quiso tildar como una mentira lo que dijo sobre su apoyo al No, después asumió que faltó a la verdad.

“El error de haber votado por el Sí me persigue, y eso me hizo decirle a Pedro (Carcuro) que había votado por el No”, expresó.

“Me avergüenza de todas maneras. No le dije la verdad”, concluyó.