El enigma Parisi: el economista que creció en Las Rejas, crítico de los privilegios y outsider de la política tradicional que busca llegar a La Moneda por tercera vez

Retrato Presidencial, el nuevo podcast original The Clinic, cuenta las historias detrás de cada uno de los aspirantes a La Moneda. En el episodio de Franco Parisi se aborda la historia del economista desde que vivió junto a su familia en Las Rejas, hasta que irrumpió en la política nacional en solitario, con un estilo frontal y crítico de los privilegios. En el relato también se abordan polémicas que han marcado sus candidaturas previas, como la extravagante rendición de gastos ante el Servel en su primera campaña, o la denuncia por deudas de pensiones de alimentos que presa sobre el economista.

Compartir

“Hay varios candidatos, casi la totalidad de los que están ahí son hijitos de papá, hijitas de papito y que en realidad le han tocado una vida muy fácil, a través de una cunita oro donde las han regalado todo”. Así de frontal es Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), quien busca llegar a La Moneda por tercera vez en su vida.

El economista, eterno outsider de la política, volvió a la carga con el discurso que lo ha caracterizado desde que comenzó su cruzada presidencial, defendiendo una supuesta meritocracia frente a privilegios heredados. Y es que detrás de esa consigna, hay una biografía que el propio Parisi utiliza para defender su postura: una infancia sencilla en la Villa Japón de Las Rejas, en una casa de dos pisos, donde compartió habitación junto a su hermano Antonio.

Esos son algunos de los episodios de la vida de Parisi que son abordados en Retrato Presidencial, el nuevo podcast original de The Clinic que repasa la historia de los ochos aspirantes a La Moneda, en el que se exponen detalles biográficos del economista de la Universidad de Chile que saltó a la política en agosto de 2013, gracias a una campaña independiente, alejada de los partidos tradicionales y que destacó por su tono rupturista.

La irrupción de Franco Parisi en la política chilena

Franco Parisi decidió presentarse como candidato presidencial en agosto de 2013, cuando llegó al Servicio Electoral (Servel) con más de 50 mil firmas bajo el brazo. En ese entonces, llamaron la atención —por lo inusual— sus primeras rendiciones de gastos, en las que figuraban compras de ropa interior, calcetines y accesorios de lujo. Desde un principio, su campaña tenía destellos extravagantes y contradictorios que marcaron su debut.

Por esas fechas, obtuvo más del 10% de los sufragios, siendo superado por Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami, e instaló su nombre en la escena presidencial.

Ocho años después, en 2021, el economista volvió a participar de la carrera presidencial, pero no como un independiente solitario, sino que como el líder del Partido de la Gente, que nació de un movimiento que el propio Parisi junto a su hermano empujaron.

Fue así como disputó el cargo más alto del país sin siquiera pisar Chile, sorprendiendo a todo el espectro electoral tras alcanzar el tercer lugar, dejando atrás incluso al candidato oficial de Chile Vamos, Sebastián Sichel. Solo José Antonio Kast y Gabriel Boric lograron imponerse, resultado que materializó la irrupción de nuevos tiempos en la política nacional, generando diversas reacciones entre analistas políticos.

“Parisi surgió o entró al área política producto del descrédito de los partidos políticos y de la implosión del sistema de partidos políticos tradicional. En segundo lugar, tuvo ejes temáticos que alimentaron, a parte de la población, por el interés particularmente por asuntos económicos”, explica el doctor en Ciencia Política, Mauricio Morales.

El germen del PDG se remonta a un programa televisivo en Vía X, llamado “Los Parisi: el poder de la gente”, en el que el candidato presidencial y su hermano debatían sobre la economía y la contingencia.

“Todos los que pensaban que la economía era algo sumamente complicado, un privilegio de algunos pocos, lo vamos a cambiar. Nosotros le vamos a enseñar la economía en fácil, en directo. Para que ustedes no se sientan pisoteados por el sistema, bueno, este va a ser su programa. Los Parisi, el poder de la gente”, planteaba el candidato en el programa.

En el contexto de su campaña desde el extranjero, los llamados también “Bad Boys” jugaron un rol clave: se trató de un espacio digital en el que Parisi analizaba la política chilena desde Estados Unidos, y al que su comunidad seguía defendiendo sus ideas y amplificando sus mensajes por redes sociales.

El fenómeno del economista siempre ha sido curioso, con un estilo directo y confrontacional, logró instalarse en el escenario político sin partidos tradicionales, sin redes territoriales y, durante mucho tiempo, sin siquiera estar en Chile.

Ahora apostó por el puerta a puerta

No obstante, si el antiguo Parisi evitó poner un por en Chile en el pasado, actualmente se muestra recorriendo calles y ferias, abrazando la vieja escuela el puerta a puerta, e incluso acudió a su antigua casa en la Villa Japón, en un intento por borrar su fantasma de candidato online.

Más allá de la polémica por la deuda de pensión de alimentos que Parisi enfrentó en 2021, excolaboradores del PDG —que pidieron mantener en reserva su identidad para el podcast—, aseguran que su verdadera obsesión con La Moneda no es solo política, sino económica. Según relatan, en reuniones internas habría dicho que se quedaría con la mitad de la devolución electoral y que el resto se repartiría entre los “Bad Boys”.

Ante esas acusaciones, Parisi responde: “Imposible, Sichel pidió reembolso por $1.600 millones, Kast por $1.400 millones, y Boric, que tanto le preocupan los pobres, pidió un reembolso de más de $1.300 millones. Nosotros solamente pedimos reembolso de $13 millones. Por lo tanto, nosotros no lucramos con la política, como sí lo hace Kast, como sí lo hace Kaiser, como sí lo hace Matthei, como lo hace la señora Jara”.

Pese a los cuestionamientos cercanos a Parisi reconocen que ha ido ganando terreno, y si bien aún no es favorito, lo que es evidente es que su candidatura ya dejó de ser anecdótica.

Revisa aquí los otros capítulos de Retrato Presidencial:

Harold Mayne-Nicholls:

Johannes Kaiser:

Jeannette Jara:







