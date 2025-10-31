Leonor Varela y el libro infantil que escribió sobre la muerte de su hijo: “Uno nunca supera un duelo, pero cuando uno convive con esto, se vive de manera más liviana y plena”

A siete años de la muerte de su hijo, Leonor Varela lanza "El barco de Luna", un libro infantil que aborda la pérdida y el duelo desde la honestidad y la sensibilidad. La actriz escribió el cuento para su hija "cuando su hermano se preparaba para partir", relata a The Clinic.

Hace siete años falleció Matteo, de seis años, el hijo de Leonor Varela. Hoy, la actriz lanza “El barco de Luna”, un libro infantil que reflexiona sobre la pérdida de un ser querido y busca ser una herramienta para acompañar durante un duelo. Nació como un cuento que inventó para su hija Luna, de ahora 10 años, “cuando su hermano se preparaba para partir”, relata a The Clinic. Hoy, su intención es que el libro pueda ayudar a otros niños y sus familias a enfrentar la muerte como lo hizo con su hija.

“Un ángel navega por el firmamento en un barco de Luna. Un día escucha la plegaria de una niña en la Tierra. Ella pide con todo su corazón que alivianen el dolor de su hermano mayor. Entre destellos de luz y dulces melodías, el ángel desciende, dispuesto a sanar las almas atribuladas“, se lee en la descripción de “El barco de Luna”, de la editorial Penguin Random House .

Sobre temas complejos como la muerte, a los niños se les suele hablar con “metáforas o eufemismos blandos que de alguna manera no son honestos”, asegura. “Los niños no se guardan verdades, te dicen las cosas como son, sin tapujo. Entonces, de alguna manera, siento que merecen que uno dialogue a la misma altura de ellos”, agrega la actriz. “Nosotros en mi casa, vivimos con la presencia de Matteo de forma cotidiana y muy natural”, asegura.

La actriz tenía un propósito muy claro al momento de escribir: “Mantenerlo simple, no complicarlo más de la cuenta”, explica, para que los niños puedan digerir el tema de la muerte. Su gran referente fue “El principito”, de Antoine de Saint-Exupéry. “Ahonda en temas muy profundos sin ser pesado o oscuro, con la luminosidad, autenticidad, simpleza, y pureza de una narrativa simple”, relata.

Las ilustraciones fueron hechas por Sebastián Ilabaca. “Me encanta cómo pudo crear un mundo mágico. Los niños necesitan magia. Está lleno de detalles, por ejemplo, cómo el niño se parece a mi hijo”, añade Leonor Varela.

—¿Podrías contarme un poco más sobre esa honestidad con la que te diriges a los niños en el libro?

— Mi hija recientemente me hizo preguntas complejas de cómo se hacían los niños. Yo tuve que elaborar una respuesta a la altura de su edad y con la honestidad que ameritaba. Y de la misma manera, este libro aborda el tema de la pérdida, de lo que significa que tu cuerpo y tu alma se separen, de una manera profundamente honesta.

“Siento que el problema con no decir las cosas de forma frontal es que genera un vacío y una oscuridad que da mucho más miedo de lo que realmente es. Es como ese clóset oscuro que uno no se atreve a abrir porque dentro puede haber un monstruo feroz”, relata la actriz. “Nuestra mortalidad es una realidad. Desgraciadamente van a haber niños que van a morir. No es que yo lo desee, pero es una realidad”.

—¿Crees que mejora en algo el dolor al expresar las cosas tal cual son?

—Sin duda. Creo que el miedo al dolor es peor que el dolor en sí. La gente agradece poder vivir el duelo plenamente. Algo que está, en muchos casos, muy postergado: en mujeres que cuidan, que no se dan el tiempo. En hombres que tienen miedo de llorar. El postergarlo y no vivirlo plenamente es un peso, es una mochila. Creo que uno nunca supera un duelo, pero cuando uno convive con esto, se vive de manera más auténtica, liviana y plena. Y permite que uno siga siendo feliz. Porque eso es lo importante, vivir plenamente.

La actriz relata que “El barco de Luna” contribuyó mucho a que su hija pudiera transitar su duelo cuando perdió a su hermano. “Creo que fue exitoso, yo la veo muy asumida en su condición de hermana sin hermano. Habla de él, lo menciona muy a menudo, hace tallas, recuerda cosas con ternura y a veces con melancolía. Me saca algunas lágrimas”, relata.

Leonor Varela con su nuevo libro, “El barco de Luna”. Carlos Rodríguez para The Clinic

“Este libro es fruto de un aprendizaje del duelo que vimos con mi hija, para que ella pudiera ser una niña que viviera plenamente toda la vida que le quedaba por delante. Es un proceso que no se cristaliza en un solo momento, sino que es algo que sigue evolucionando continuamente”, añade.

—¿Crees que el haber enfrentado la pérdida de alguien cercano te hace vivir la vida de una manera más plena?

—Creo que la cercanía con la muerte genera un grado de lucidez sobre lo corta que es la vida, sobre lo mucho que hay que apreciar y aprovecharla para no perderse en cosas pequeñas. Te podría decir que hoy pierdo menos tiempo en cosas triviales. Uno vive sin preocuparse por cosas tan burdas, quizás.

—Te suelen llegar mensajes de personas que han pasado por lo mismo, ¿cómo absorbes esa especie de rol de ayuda?

“Con mucha compasión y mucha empatía. Cuando una persona que tiene la plataforma que tengo yo, muestra un aspecto del cual quizás no se habla, mucha gente puede sentirse representada. Eso, creo que es un regalo, creo que es una manera de conectar como seres humanos imperfectos y sentientes que somos”.