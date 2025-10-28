El conmovedor recuerdo de Amparo, los inagotables elogios de sus colegas y un cariño que atraviesa generaciones: así fue el primer día de velorio de Héctor Noguera 

Este martes se llevó a cabo la primera jornada de velorio de Héctor Noguera, en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Hasta ese punto llegaron sus familiares, amigos, colegas y ministros de Estado, pero sobre todo admiradores de su extensa y prolífica carrera. "Él hizo teatro por todo Chile, no solamente era conocido por sus personajes en televisión, que pueden ser más populares. Hizo teatro popular, recorrió todo el país, estuvo en la academia, en el teatro universitario, pero también en teatro en escuelitas, en pueblos perdidos", destacó su amigo y colega Francisco Reyes.

Por Ronit Bortnick

Una emotiva jornada se vivió este martes en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en el primer día de velorio de Héctor Noguera, destacado actor que falleció a los 88 años y cuyo deceso llevó al Presidente Gabriel Boric a decretar duelo nacional.

Familiares, amigos, colegas y ministros de Estado llegaron hasta el recinto ubicado en la comuna de Providencia, pero sobre todo dijeron presente admiradores de la extensa y prolífica carrera de “Tito” Noguera.

Desde su círculo familiar, fue su hija Amparo la que tomó la palabra ante la prensa, tanto para agradecer el profundo cariño expresado por los admiradores que llegaron hasta el Campus Oriente, como también para manifestar su sentir como hija de esta leyenda de la actuación nacional.

“Lo voy a recordar como mi papá, antes que nada. Yo estoy hablando acá, no soy la única hija, somos varios y lo vamos a recordar antes nada como nuestro padre”, expresó.

En la misma línea, Amparo destacó que “él dejó sobre cada uno de nosotros un espacio de arte que llevamos dentro y que hemos realizado,, en mayor o menor o diferente grado, en cada una de nuestras vidas”.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic

Los colegas de Noguera explican el cariño de la gente

Los actores que llegaron a su velorio expresaron elogios a Noguera por lo que significó su carrera, pero sobre todo destacaron su conexión con el público que quedó en evidencia con la masiva presencia de admiradores.

“Él no estaba solo en una obra que pudiera ser exitosa o en obras que pudieran dar plata, sino que muchas veces optaba por hacer, por ejemplo, La vida es sueño de Calderón de la Barca, que la realizó durante muchos años y en lugares muy recónditos y marginales, donde efectivamente muchas veces no ganaba plata o ganaba lo justo, pero él se daba un tiempo para compartir con la gente”, declaró Juan Pablo Sáez.

Foto: Francisco Paredes / The Clinic

Asimismo, Francisco Reyes comentó que “él hizo teatro por todo Chile, no solamente era conocido por sus personajes en televisión, que pueden ser más populares. Hizo teatro popular, recorrió todo el país, estuvo en la academia, en el teatro universitario, pero también en teatro en escuelitas, en pueblos perdidos”.

Cabe consignar que entre las cientos de personas anónimas que llegaron al velorio de Héctor Noguera, hubo presencia de distintas generaciones. Hasta niños llegaron a dejarle ofrendas florales o fotografías.

El velorio de “Tito” Noguera continuará este miércoles en el Campus Oriente. El jueves, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, se realizará la misa correspondiente.

En tanto, el funeral se llevará a cabo en el cementerio Parque del Recuerdo (Américo Vespucio 555).