Alfredo Castro y el adiós de “Tito” Noguera: “Con su muerte siento que se va una ética”

"Era de formación jesuita: mucho sentido de comunidad, servicio. Y veía así mismo el teatro, como misión y motor de cambio. Por eso recorría regiones y el país entero con sus unipersonales", expresó.

Compartir



Tras el fallecimiento de Héctor Noguera a los 88 años, amigos, colegas y exalumnos de este destacado actor brindaron sus testimonios a The Clinic, para retratar lo que fue la multifacética vida de “Tito”.

Y entre quienes brindaron dichos testimonios, que forman parte de un extenso reportaje de este medio, está Alfredo Castro, actor que trabajó en varias obras de teatro y en diversas producciones televisivas junto a Noguera.

Castro inició su relato de la siguiente manera: “Yo aparezco en la escena del teatro recién en el año 74, y Tito ya era una figura para nosotros por su valentía, su radicalidad. Montaba obras alternativas y arriesgadas en un momento donde arriesgar tenía un peso distinto. Para nuestra generación, él era una presencia muy respetada por lo osado y vanguardista para la época”.

Luego, puso énfasis en lo que fue el proyecto Teatro Camino. “Lo que más me impactó fue su decisión de dejar la Universidad Católica –donde tenía asegurada su vida– para levantar un teatro en Peñalolén, al pie de la montaña, en años difíciles. Muchos dijimos: ‘Está loco, ¿quién va a ir hasta allá?’. Lo hizo igual”, expresó.

En ese sentido, Castro comentó que Noguera “era de formación jesuita: mucho sentido de comunidad, servicio. Y veía así mismo el teatro, como misión y motor de cambio. Por eso recorría regiones y el país entero con sus unipersonales. Tito vivió siempre en el camino. Me saco el sombrero por Claudia Berger, su mujer, y por sus hijos e hijas, que lo acompañaron siempre en cada una de sus aventuras”.

“Fue también un referente de gestión, y muchísimo más osado que yo. Teatro Camino es clave para el teatro chileno; una escuela comunitaria con adolescentes, adultos mayores y gente que quizás nunca habría llegado al teatro de no ser por él y la idea que tuvo de intervenir con teatro y arte esa comunidad”, añadió.

Castro se pudo despedir de Noguera “Nos reímos un poco, lloramos un poco también”

En cuanto a la partida de Héctor Noguera, Alfredo Castro manifestó que “con su muerte siento que se va una ética. Y ojalá que las y los jóvenes la entiendan. Para su generación, la del Tito, el teatro era una misión, no una vanidad. A mí me educaron para entregar, no para el provecho personal. Eso en Tito era muy fuerte. El teatro como transformación social”.

También contó que “pude despedirme de él. Lo fui a ver, nos reímos un poco, lloramos un poco también. Me contó que el médico le había dicho que estaba muy con metástasis. Le ofrecían terapia biológica, preguntó cuánto tiempo más le daba de vida y le dijeron dos meses. Decidió no hacer nada y ese día me lo dijo: ‘Tomé la decisión de no hacerme nada’”.

“Tito era un hombre de fe. Hace poco había escuchado una entrevista suya que me conmovió y donde decía que ‘para ser viejo hay que ser muy valiente’. Y eso vi el día que nos despedimos: lucidez, valentía y coraje. Me dijo: ya hice mi vida, tengo mi familia hermosa, hice lo que quería. Yo quedé más devastado. Él estaba en paz”, cerró.

Acá puedes leer el reportaje completo sobre los testimonios de amigos, colegas y exalumnos de Héctor Noguera.