Política1 de Noviembre de 2025
Conclusión general de las encuestas: Jara y Kast lideran, Kaiser y Parisi arrementen, mientras que Matthei enfrenta escenarios disímiles
Hasta este sábado se podían difundir resultados de los sondeos de las elecciones que se llevarán a cabo el 16 de noviembre. En todas las mediciones Jara aparece en el primer lugar, mientras que Kast es segundo en casi todas. Sobre Matthei se pronostican escenarios disímiles: por un lado, La Cosa Nostra la muestra igualada en el segundo lugar con Kaiser, mientras que Pulso Ciudadano la deja en el quinto puesto.
Hasta las 23:59 de este sábado 1 de noviembre, la ley permitía la divulgación de resultados de encuestas sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo el 16 de este mes.
Es decir, desde este 2 de noviembre, a dos semanas de la fecha de las elecciones, se entra en fase de veda de encuestas.
En ese contexto, es preciso dar cuenta respecto a qué dicen los diferentes sondeos, en este caso, sobre la carrera presidencial en la que hay ocho candidatos en competencia.
A modo general, se debe destacar que Jeannette Jara, abanderada oficialista, aparece en el primer puesto en todas las encuestas.
Por lo dicho, la militante del Partido Comunista pasaría a segunda vuelta junto a José Antonio Kast, quien es segundo en casi todos los resultados de las mediciones.
La última entrega de resultados de encuestas también permite consignar que Johannes Kaiser y Franco Parisi arremeten, aunque no les alcanzaría para pasar a segunda vuelta.
Mientras tanto Evelyn Matthei exhibe resultados disímiles. Por ejemplo, La Costa Nostra la ubica en el segundo lugar, igualada con Kaiser, mientras que Pulso Ciudadano la deja en el quinto puesto.
A continuación, el caso a caso de las últimas encuestas respecto a la carrera presidencial:
Encuesta CEP
El Estudio Nacional de Opinión Pública Nº95 del Centro de Estudios Públicos (CEP), dejó a Jara y Kast igualados en el primer lugar con 23%. Más atrás aparecen Matthei (13%), Parisi (8%), Kaiser (6%), Mayne-Nicholls (2%), Enríquez-Ominami (2%) y Artés (0%).
Panel Ciudadano-UDD
En la última entrega de Panel Ciudadano-UDD, Jara aparece primera con 26% y Kast segundo con un (21%). Después están Kaiser y Matthei igualados con un 14%, Parisi (10%), Mayne-Nicholls (3%), Enríquez-Ominami (1%) y Artés (1%).
Criteria
En los últimos resultados de Criteria, Jara lidera con 27% y Kast queda segundo con 23%. Luego aparecen Kaiser (15%), Matthei (14%), Parisi (9%), Mayne-Nicholls (3%), Enríquez-Ominami (2%) y Artés (1%).
La Cosa Nostra
En el estudio liderado por el sociólogo Alberto Mayol, Jara alcanza el primer lugar con 33%, mientras que el segundo puesto es compartido por Kaiser y Matthei (19,3%). Después están Kast (17,7%), Parisi (4,5%), Mayne-Nicholls (4,3%), Enríquez-Ominami (0,7%) y Artés (0%).
Data Influye
En esta encuesta Jara se ubica en el primer lugar con 27% y Kast es segundo con 20%. Después vienen Kaiser (13%), Matthei (11%), Parisi (9%), Mayne-Nicholls (3%), Enríquez-Ominami (2%) y Artés (1%).
Black & White
En este sondeo Jara es primera con 30%, mientras que Kast es segundo con 23%. Más atrás están Kaiser (20%), Matthei (17%), Parisi (7%), Mayne-Nicholls (3%), Enríquez-Ominami (1%) y Artés (1%).