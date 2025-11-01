Desde el presidente de la sociedad de Deportes de Cachagua hasta Hermógenes Pérez de Arce: quiénes son los financistas de la sorpresiva campaña de Kaiser

Tener una candidatura "austera" y sin la necesidad de requerir a grandes grupos socioeconómicos. Ese ha sido el lineamiento por el que se ha regido la campaña del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Sólo cuenta con poco más de $20 millones provenientes de donaciones de personas naturales, entre los que encuentran familiares, pequeños y grandes empresarios. Al interior del comando están agradecidos de los aportes, pero enfatizan en que "no dependemos ni buscamos donaciones millonarias".

1 de Noviembre de 2025

Al interior de un bus personalizado, con los asientos cubiertos por una tela azul marino que tiene estampada la letra “K”, se ha mostrado Johannes Kaiser en lo que ha sido su propia gira nacional, la “4K”, como parte de una nueva etapa del despliegue de su nombre en regiones.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario pasa por días dulces al interior de su candidatura: tras semanas de estar lejos del podio, distintos sondeos de opinión, como la encuesta Cadem, lo han posicionado en el tercer lugar de la contienda. Es decir, por encima de la candidatura presidencial de Chile Vamos, Evelyn Mattthei (UDI), e iniciando la disputa con José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, por ser el personero de derecha que dispute la segunda segunda vuelta.

En su equipo aseguran que el auge está relacionado al su despliegue de las últimas semanas y la franja electoral. De hecho, aseguran que ese era el real momento en el que comenzaba la campaña.

Para financiar su gira y el resto de actividades de campaña, eso sí, ha tenido que recurrir a un crédito contra reembolso, operación que utilizan los candidatos donde, en razón de la cantidad de votos que obtengan en la elección, pueden saldar la deuda acordada.

De acuerdo a la plataforma de aportes del Servicio Electoral (Servel), son $800 millones los solicitados como préstamo por parte del candidato para su campaña. El monto no es trivial: al interior de su equipo señalaron a este medio que lo requerido responde a lo que sería un escenario en el que Kaiser obtuviera un 5% de los votos totales el día de la elección del 16 de noviembre.

Pese a que en el comando dicen contar con la confianza en que el candidato tendrá un apoyo muy superior a ese 5%, algunos indican que se optó por no correr el riesgo de pedir un préstamo mayor y adquirir una deuda difícil de saldar, considerando que el partido fue conformado hace poco tiempo.

“No queremos quedar como la Carolina Tohá, que pensó que obtendría más votos de los que realmente obtuvo y ahora está endeudada“, reconoce un dirigente del comando en referencia a la situación de la excandidata presidencial de la primaria de la izquierda, que figura con pasivos de $177 millones.

Por lo demás, en el partido hay quienes plantean un motivo ideológico, dado que consideran que se abusa del uso de los recursos públicos en las campañas presidenciales. Además, las acciones de préstamo del Estado son contrarias a las ideas libertarias.

Los “financistas” de Kaiser

Pero el financiamiento público no es la única vía con la que cuenta el candidato libertario para pagar las acciones derivadas de su candidatura presidencial. En la plataforma de aportes del Servel también aparecen transferencias provenientes de privados —personas naturales con o sin publicidad de su nombre— que realizaron un abono hacia Kaiser entre el 10 de septiembre y el 24 de octubre.

171 transferencias ha recibido Kaiser en ese período de tiempo, operaciones que totalizan los $21.911.273. De esas transferencias, la más alta correspondió a Juan León Babarovic, empresario, fundador de Agrosonda y presidente de la Sociedad Anónima de Deportes Cachagua, quien depositó $4,6 millones al candidato libertario, cuya suma representa un 21% de los aportes de personas naturales a Kaiser.

A él le sigue un aporte de $2.500.000 de Víctor Bezanilla, histórico expresidente de la constructora Besalco, empresa fundada en 1944 y con presencia en Chile y Perú.

Tras Bezanilla aparecen cuatro transferencias de $1 millón con aportantes identificados. Una es de Alejandra Araneda Quiñones, administradora financiera que, de acuerdo a su perfil de LinkedIn, fue gerente de ventas de Walmart. Otra, en tanto, corresponde de Ana María Errázuriz, empresaria y accionista de Inmobiliaria e Inversiones Punta Larga.

También figura el abogado corporativo Andrés Chirgwin Brown, dueño del bufete de abogados Chirgwin. Antes, en 2021, había sido uno de los financistas de la segunda campaña de José Antonio Kast, con $1 millón.

Por último aparece Sergio Ortiz Troncoso, microempresario de Concepción.

Entre el resto de aportantes por sumas menores al millón de pesos destaca Etzel Kaiser, hermano del candidato libertario, que en su perfil de LinkedIn se describe como especialista en SEO, en Zúrich, quien depositó $500 mil.

Hermógenes Pérez de Arce, abogado militante del Partido Nacional Libertario, exdiputado y columnista defensor del régimen de Augusto Pinochet, depositó la misma cifra.

Es este último quien cuenta a The Clinic el motivo de su donación: “Soy fundador del Partido Nacional Libertario. He hecho aportes en la medida de mi fuerza y pienso hacerle otros más”, anticipa.

Hermógenes Pérez de Arce. Foto: Agencia UNO.

“Veo muy bien a Kaiser. Ha dado en la tecla que debe pulsar en la elección y va a ganar. Lo que la gente quiere es lo que él ofrece: rescatar la verdad histórica y tomar las mismas medidas que llevaron a Chile a ser el mejor país de América Latina“, relata el exdirector de La Segunda.

En la candidatura de Kaiser existen 18 aportes por $100.000. 17 abonos son por $50.000. También aparece un aporte de $300, que no aparece identificado hacia una persona.

Austeridad como norte de la candidatura

Si bien las sumas provenientes de aportes naturales no son cuantiosas a diferencia de las de Evelyn Matthei y José Antonio Kast —quienes, por ejemplo, cuentan con aportes del empresario Nicolás Ibáñez por $19 millones—, al interior de la tienda política dicen no estar atentos ni expectantes de aportes del mundo empresarial, sector de la sociedad que suele marcar presencia en los momentos electorales a través de donaciones a candidatos de derecha.

“Llegamos solos a esto y nos iremos solos de esta“, relata un alto directivo de la campaña de Kaiser, quien añade que no están en búsqueda de financiamiento de ese mundo. Es por lo mismo que, dado el límite de recursos, desde el equipo de campaña del libertario se han focalizado en una campaña “austera” que no implique mayor gasto en general.

“El presupuesto de la campaña y la planificación de esta siempre fue con un monto lo más austero posible“, reconoce Hans Marowski, vicepresidente de los libertarios, y quien añade que “como no dependemos ni buscamos aportes millonarios de empresarios, los aportes siempre serán en la medida en que se pueda hacer un esfuerzo“.

En todo caso, Kaiser con su programa digital El Nacional Libertario ha encontrado una audiencia que no solo está atenta a sus comentarios sobre la contingencia política y parlamentaria, sino que también le realiza donaciones mientras transmite en línea. Es así como, por ejemplo, ha llegado a recibir hasta $260 mil por transmisión realizada en ese espacio.

Cristián Labbé junto a Johannes Kaiser en el Congreso Nacional. Foto: Agencia UNO.

Eso sí, que dichos montos sean requeridos para la campaña es algo que descartó de plano el jefe de campaña de Kaiser, el diputado Cristián Labbé.

“El financiamiento de la campaña está sujeto a la norma y a la ley. Nosotros no hemos sido sujetos de grandes aportes económicos o de grandes conglomerados económicos que nos aporten a la campaña, sino que tanto Johannes como los candidatos al Congreso hemos utilizado lo que la ley nos permite”, señaló a The Clinic.

La forma que el comando de Kaiser ha encontrado para abaratar costos ha sido a través de la gira 4K, en la que sólo destinan recursos al bus alquilado, hoteles y la producción de actividades, además de los gastos destinados a flyers.

El cronograma oficial de la gira consideró recorridos hasta el 1 de noviembre, con destino final en Coyhaique, tras pasos por Arica, Iquique, Viña del Mar, Chillán, Los Ángeles entre otras zonas del país.

En tales encuentros ha logrado congregar entre 2 mil y 3 mil personas. Las actividades solían comenzar con el himno nacional e incluía la versión que incluía la tercera estrofa, la que se cantaba por adherentes a la dictadura militar. Tales instancias para Kaiser han resultado ideales, puesto que ha fortalecido su discurso “anti colonialista” en dichos espacios. También ha cuestionado fuertemente al Gobierno e, incluso, a la expresidenta Michelle Bachelet.