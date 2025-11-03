Con figuras clave de su equipo y exrostros de Chile Vamos: el diseño de Kast para el cierre de su franja electoral

Al interior del Partido Republicano señalan que en los últimos capítulos del espacio televisivo se dará mayor protagonismo a miembros de su comando, como también a figuras provenientes de la centroderecha que hoy están apoyando al exdiputado. En la colectividad consideran clave estas dos semanas para recuperar terreno y consolidar su paso a segunda vuelta.

Pasar primeros a la segunda vuelta. Ese es el objetivo que se fijaron por estos días en el comando de José Antonio Kast luego de que las cifras en las encuestas comenzaran a mostrar que se estrechaban los números entre los candidatos de la oposición.

“Creo adecuado a 14 días de la elección resaltar la importancia de que todos quienes comparten que no sigan gobernando quienes han llevado a Chile al desastre por estos cuatro años, se tienen que sumar a permitirnos pasar primeros a primera vuelta“, dijo esta mañana el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

Si bien en la colectividad algunos reconocen que disputar el primer lugar con la candidata oficialista, Jeannette Jara, es una tarea cuesta arriba ante la división de candidaturas en la oposición, consideran que es relevante que en estas últimas dos semanas Kast recupere terreno y consiga que la distancia entre ambos disminuya, de manera de evitar que se enciendan las alarmas en la derecha rumbo al balotaje.

En ese marco, en el partido cuentan que se tiene definida una estrategia en el ámbito de la franja electoral en curso, la cual culminará el próximo jueves 13 de noviembre.

El plan es que en los últimos capítulos se dé protagonismo a los principales miembros del equipo que acompaña al candidato en su tercera incursión a La Moneda.

El equipo de Kast

Si bien no se adelantan nombres, en el comando de Kast destacan que cuentan con un amplio elenco en el cual participan rostros como la directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza; la subdirectora del Movimiento Acción Republicana, María Jesús Wulf; la periodista e intefgrante del equipo estratégico y comunicacional, Mara Sedini; el urbanista Iván Poduje; los miembros del área encargada de trabajar en propuestas de seguridad Beatriz Hevia y Rodolfo Carter; además de la secretaria general y el presidente del partido, Ruth Hurtado y Arturo Squella, entre otros.

Foto: Agencia UNO

En los capítulos más recientes, de hecho, se exhibieron a los encargados del área de migración, los exgenerales Cristián Vial y Enrique Bassaletti, quienes dieron cuenta del plan Escudo Fronterizo, por el que apuesta el candidato.

Por otra parte, desde el partido indican que también se pretende relevar a figuras que estuvieron ligadas a Chile Vamos y que hoy apoyando a José Antonio Kast.

Ahí algunos mencionan el caso del exalcalde de Puente Alto Germán Codina, como también el edil de La Florida Daniel Reyes, además del gobernador de Arica, Diego Paco, que generó controversia en RN luego de que hace un mes manifestara su respaldo al abanderado republicano.

Precisamente, el candidato ha debido enfrentar críticas desde otros sectores de oposición por una supuesta falta de elenco para liderar un nuevo gobierno, por lo que algunos consideran que la franja televisiva es un buen espacio para exhibir los nombres con los que cuenta el abanderado republicano.

Asimismo, indican que es importante exhibir que Kast ha logrado convocar a figuras fuera de su partido, como son exalcaldes o excolaboradores de los gobiernos de Sebastián Piñera.

Adiel Ayala, el creativo a cargo de la franja de Kast. Foto: The Clinic

Hasta ahora, la franja del candidato republicana -la cual es liderada por el creativo Adiel Ayala– se ha caracterizado por un carácter más bien ciudadano, exhibiendo el recorrido de Kast en regiones y con el relato de personas comunes de sus principales problemas en su día a día.