Kaiser en “guerra” contra periodistas: acusa difamación tras dichos sobre que se acabaría “la paz” con Bolivia

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario apuntó contra dos comunicadores a raíz de sus dichos en programas de televisión abierta. Asimismo, quiso clarificar que lo que proponía con Bolivia era una "sanción económica" que podía tener efectos al interior del país vecino con la mantención del orden, pero que su objetivo no estaba en iniciar una disputa bélica en caso de llegar a La Moneda.

“Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser“. Esa fue la frase que dijo Johannes Kaiser en Osorno la semana pasada, y por la cual este domingo por la noche salió a defenderse en su canal de YouTube, El Nacional Libertario.

Lo anterior luego de que periodistas comentaran en televisión abierta las palabras que el candidato tuvo con el país vecino. Kaiser apuntó, particularmente, a los conductores de los programas políticos Iván Valenzuela, de Mesa Central de Canal 13, y Matías del Río, de Estado Nacional de TVN.

El primero sostuvo que el moméntum de la carrera presidencial lo tenía Kaiser. “Ahora… lo tuvo prometiéndole la guerra a Bolivia“, señaló en una mesa de análisis. En tanto, en la estación pública, Del Río sostuvo, también en medio de un panel político con líderes del oficialismo y la oposición, que Kaiser “plantea una eventual guerra con Bolivia“. Ambas intervenciones fueron recortadas por adherentes del candidato libertario y difundidas en redes sociales.

Y fueron esas palabras las que provocaron la reacción de Kaiser, quien decidió durante esa misma jornada, por por la noche, despejar el tema, no sin apuntar fervientemente hacia quienes señalaron que el interés del candidato estaba en iniciar un conflicto bélico con el país vecino.

“Escuché las declaraciones del señor Matías del Río y del señor… ¿quién es el otro periodista…? Iván Valenzuela, que andaban diciendo que yo estaba proponiendo ir a la guerra con Bolivia”, partió Kaiser su programa dominical, a lo que mostró a la cámara desde la que se filmó un botón que dice “fake news” y que, al presionarlo, una voz en inglés decía: “‘You’re a fake news (Eres una noticia falsa)“.

Y siguió: “Esto es lo que son: ‘Listen, you’re a fake news. You fake news. Fake fake news’ (Escucha, eres una noticia falsa. Tú falsificas noticias. Noticas falsas)“.

Johannes Kaiser en su transmisión por streaming en El Nacional Libertario. Foto: captura de pantalla.

Las explicaciones de Kaiser: “No se me ocurriría ir a la guerra por algo que podemos solucionar a nuestro lado de la frontera”

El candidato libertario luego comentó en extenso la medida por la cual se había iniciado la polémica.

“Yo nunca he propuesto ir a la guerra con Bolivia y no se me ocurriría ir a la guerra por algo que podemos solucionar a nuestro lado del a frontera. Lo que sí he dicho es que, si no quieren cooperar, nosotros vamos a cerrar la frontera y no vamos a cooperar con ellos. ¿Estamos claros?“, postuló.

Sus dichos iniciales fueron interpretados como una invitación al conflicto bélico dado el juego de palabras entre la ciudad boliviana —país cuya capital es Sucre— y la mantención de “la paz”.

Sin embargo, lo que quiso señalar, según explicó Kaiser, es que “si nos tratan mal, nosotros no los vamos a tratar bien. Nos quedamos de nuestro lado de la frontera y ellos se quedan en el suyo. Punto. Y ahí veremos si efectivamente en sus ciudades se mantiene el orden y toda la cuestión, si hay una crisis económica en razón de no poder pasar por nuestros puertos“.

“Eso es lo que se llama sanción económica, para los ignorantes. O para los malintencionados“, siguió.

Y luego apuntó hacia los comunicadores. “Cuando hay periodistas mala leche, y lo voy a decir así porque es eso (…), quieren crear un relato en torno a mi persona. Eso es inaceptable. Ustedes o son periodistas o son activistas, pero sincérense“.

Para terminar, Kaiser sostuvo que “bueno, es lo que hay. Yo lo encuentro lamentable, porque es así cómo se van destruyendo las reputaciones de las personas, ¿no?”. Además, dijo que tenía una relación con ambos periodistas “que era profesional, hasta ahora. Eso no es profesional”.

“Póngase la camiseta de quién los manda a hacer ese tipo de cosas”, sostuvo. Y más adelante postuló que lo sucedido se trataba de una “difamación innecesaria”.

En todo caso, lo señalado por Kaiser en Osorno llegaron hasta el otro lado de la frontera. Fue el presidente boliviano, Luis Arce, quien le respondió a través de X (antes Twitter) al abanderado libertario. “Las declaraciones del candidato ultraderechista Johannes Kaiser, que amenaza con cerrar la frontera Chile-Bolivia, son profundamente irresponsables e inaceptables“, postuló el mandatario y exministro de Hacienda de Evo Morales.