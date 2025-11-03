La revancha del alcalde Alí Manouchehri, el exjugador de Coquimbo Unido que celebra la primera estrella de los aurinegros: “Lo vivo como un hincha más del club”

El jefe comunal habló con The Clinic sobre el histórico título del cuadro pirata. Aún emocionado por la hazaña del equipo de la cuarta región, Manouchehri, que fue parte del plantel de Coquimbo Unido que llegó a la llave definitoria del Torneo de Apertura 2005, finalmente tuvo su desahogo a 20 años de caer frente a Unión Española en la llave definitoria. "Me saco una espina al ver a mi equipo clasificar a la Copa Libertadores y levantando su primer título, cosa que en algún minuto de mi carrera tuvimos muy cerca y lo vimos frustrado. Hoy, como alcalde de la comuna y representante de los coquimbanos, lo vivo con la felicidad de ver a mi gente feliz", comenta el alcalde de Coquimbo.

El 9 de julio de 2005 es una fecha que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas de Coquimbo Unido. Ese día enfrentaban a Unión Española por la final de vuelta de los playoffs del Torneo de Apertura 2005. Después del triunfo de los hispanos por la mínima en el Santa Laura, el cuadro pirata se jugaba en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso la opción de ser campeones por primera vez en su historia.

Pero los de Independencia dieron el batacazo de visita y ganaron el partido por 3-1 (4-2 en el global), lo que sepultó el sueño de los coquimbanos de bajar su primera estrella en casa.

El desahogo de Alí Manoucheri, el alcalde y exjugador de Coquimbo Unido

Uno que estuvo en la cancha ese día fue el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien cargó por 20 años con la espina de no haber logrado el título. “Me tocó disputar la final del 2005. Aprendimos la mejor lección. A pesar de la derrota, logramos mantenernos de pie, logramos levantarnos”, cuenta a The Clinic.

Esa espina estuvo clavada en su cuerpo hasta ayer, cuando Coquimbo Unido -el club de sus amores y donde se formó-, en un Estadio Francisco Sánchez Rumoroso colmado de hinchas aurinegros, conquistó finalmente el Campeonato Nacional en su casa, frente a su gente. “20 años después logramos bajar la primera estrella para un equipo que tiene todos los merecimientos deportivos, y que tiene a una ciudad completa realmente emocionada con lo que se ha vivido“, afirma Manouchehri.

El alcalde Alí Manouchehri presente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

“Hoy día se vive un ambiente espectacular, la gente camina por las calles con una sonrisa. Ayer fue un día soñado. Estamos eternamente agradecidos de lo que nos ha entregado este equipo, el cuerpo técnico, y el club a todos los coquimbanos de corazón“, agrega el jefe comunal de Coquimbo.

Según cuenta Manouchehri, sus amigos y excompañeros con los que compartió en su carrera le dicen que se alegran mucho de verlo como alcalde en la ciudad que lo vio crecer. “Tengo una cuota de suerte desde que asumí el cargo, porque llevaba un par de meses cuando Coquimbo ascendió el 2021 y después me tocó la semifinal de la Copa Sudamericana, en una campaña histórica a nivel internacional. Y ahora me tocó el título”, destaca.

“Como jugador me tocó estar en el 2005 y en el ascenso del 2018 donde levanté la copa con la jineta de capitán. Ciertamente lo vivo como un hincha más del club. Y me alegro mucho también del apoyo de la gente a mi persona porque como exjugador y alcalde, es difícil pararse en la vereda de la política, en un ámbito donde muchas veces la gente te expresa su malestar”, subraya.

La emoción del alcalde de Coquimbo por el título de los aurinegros

Ayer, Alí Manouchehri fue un hincha más en el Sánchez Rumoroso. Y recibió el cariño del club que le dio tanto cuando fue profesional. “Pude entrar a la cancha, recibir el cariño de los jugadores, el reconocimiento de haber estado ahí en algún momento de la historia y acompañarlos en el bus en las celebraciones. Que me mencionen en un estadio de 18.000 personas y la gente me aplauda y no me pifeen. Creo que eso habla de lo que hemos construido desde la municipalidad y lo que construí como capitán del equipo“, comenta.

Para el alcalde, el título de Coquimbo Unido fue un huracán de emociones. “Sigo emocionado. Me saco una espina al ver a mi equipo clasificar a la Copa Libertadores y levantando su primer título, cosa que en algún minuto de mi carrera lo tuvimos muy cerca y lo vimos frustrado. Hoy como alcalde de la comuna y representante de los coquimbanos, lo vivo con la felicidad de ver a mi gente feliz“.

Y fue más allá: “Ver a mi gente llorando de emoción y que el ambiente sea tremendamente positivo, creo que habla de uno de los mejores momentos en la historia de Coquimbo. La ciudad está más bonita, más arreglada, y los coquimbanos se sienten orgullosos de su tierra. Estamos viviendo uno de los mejores momentos en la historia de Coquimbo”.

Incluso, Manouchehri estuvo arriba del bus que celebró junto a los hinchas el anhelado título de Primera Divisón. “(El bus) Llegó al Barrio Inglés y estaba plagado de banderas aurinegras, gente llorando de felicidad. Es algo que vamos a repetir, estamos planificando una celebración en grande en conjunto con el club. Lo más probable es que en dos semanas estemos celebrando esta primera estrella a la altura del club que tanto queremos“.

La celebración de los aurinegros en las calles de Coquimbo

Lo que se viene para Coquimbo Unido

Con el título asegurado y el Chile 1 en el bolsillo, Coquimbo Unido comienza a pensar en el desafío internacional del 2026. En ese sentido, Alí Manouchehri asegura que el municipio acaba de aprobar una millonaria inversión en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para disputar la próxima Copa Libertadores.

“Cuando llegué a la municipalidad, me encontré con un estadio prácticamente abandonado. Había que recuperar un patrimonio que es de todos los coquimbanos y coquimbanas. Es uno de los pocos estadios en Chile que está acreditado para recibir partidos internacionales, donde no solo recibimos a clubes nacionales como Universidad de Chile y Palestino, sino que prepararnos para este hito tan importante en la historia de Coquimbo.

“De hecho, acabamos de pasar por el Concejo Municipal una inversión de $950 millones de pesos, que va a permitir hacer un cambio completo del sistema de iluminación del estadio. Y asegurar que Coquimbo tenga un estadio certificado por la Conmebol para recibir este paso tan importante a Copa Libertadores“, proyecta el alcalde de Coquimbo.

El guiño del alcalde a la Ley de Sociedades Anónimas

Es más, Alí Manouchehri tuvo palabras para opinar sobre el modelo administrativo de el cuadro pirata, en el marco de la nueva Ley de Sociedades Anónimas iniciará próximamente su discusión en el Senado luego de ser aprobada ad referéndum por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado

“Creo que Coquimbo tiene un buen ejemplo de cómo las sociedades anónimas pueden funcionar de buena manera. Hoy día, dentro de todos los cuestionamientos que hay en la discusión de la nueva ley que busca regular a los representantes y transformar la parte administrativa de los diferentes clubes, Coquimbo ha sido un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y que los resultados no son por el azar”, manifestó Manouchehri.

Y recalca: “Es un trabajo planificado, con un buen cuerpo técnico, con jugadores que tienen todo para obtener buenos resultados, con una hinchada fiel y un municipio que acompaña en los desafíos de tener la administración de un estadio; mantener la cancha y preocuparse de los detalles. Es un trabajo en conjunto de todas las partes”.