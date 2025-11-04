El inédito hallazgo de petroglifos en el Cerro San Cristóbal: “Podrían ser del periodo arcaico tardío, o alfarero temprano. El rango es bastante amplio”

Juan Carlos Arellano, Patricio Bustamante y Carlos Verdugo realizaron un importante hallazgo de dos petroglifos en una roca del Cerro San Cristóbal. Según explica el primero de ellos, se trata de un descubrimiento que responde a una investigación de años, basado principalmente en estudios de proyecciones de sombras. "No es fortuito, no es que haya ido por ahí y de repente lo encontré. No, aquí hay una consecuencia, un estudio y hay una metodología que aplicamos", cuenta a The Clinic Arellano.

Un inédito hallazgo realizaron el investigador y divulgador histórico, Juan Carlos Arellano, junto al arqueoastrónomo, Patricio Bustamante y el arquitecto Carlos Verdugo durante el fin de semana, tras identificar dos petroglifos en una roca en pleno Cerro San Cristóbal. El material fue difundido por redes sociales, y pese a no generar un revuelo mediático, se trata del primer descubrimiento de este estilo en la Provincia de Santiago.

Los especialistas lograron divisar unos símbolos que parecieran ser espirales, y que ahora comenzarán a estudiar, aunque ya saben de qué podría tratarse. “Serían dos espirales que generalmente en las culturas precolombinas se le asocia a cambios. De la vida y también de estaciones relacionados justamente a los solsticios y los equinoccios. En Estados Unidos hay un centro de petroglifos y que le atribuye justamente a las estaciones del año. Y calza perfecto con el análisis con el cuál llegamos al lugar. Eso es lo simpático, lo especial”, comenta en conversación con The Clinic Arellano.

Según explica el experto —informático de profesión que se ha especializado en investigación histórica— esto no fue un hallazgo azaroso. “Esto tiene que ver con un trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años atrás. No es fortuito, no es que haya ido por ahí y de repente lo encontré. No, aquí hay una consecuencia y un estudio y hay una metodología que aplicamos“. Hace años viene estudiando los descubrimientos sobre la cultura incaica en la capital relacionados a proyecciones de sombras, realizados principalmente por Patricio Bustamante y Ricardo Moyano.

“Ellos llegaron a demostrar que la sombra del cerro Santa Lucía para el solsticio de verano se prolongaba justo en la Plaza de Armas, en pleno centro. Después se dieron cuenta que también la proyección de sombra del San Cristóbal para el solsticio invierno también se proyectaba en un lugar”, comenta.

Fue así que llegaron a la conclusión de que un sector del Cerro San Cristóbal sería un punto clave para civilizaciones anteriores, lo que podría dar paso a descubrimientos.

Los expertos echaron agua a la figura para confirmar sus sopechas.

El largo camino para encontrar los petroglifos y la relevancia del Cerro San Cristóbal

Juan Carlos Arellano por mucho tiempo comenzó a estudiar las solsticios y equinoccios que se proyectaban en diferentes zonas de la ciudad. Con esos estudios, logró identificar que el Cerro San Cristóbal guardaba secretos sobre civilizaciones antiguas.

“A ese lugar llegué por los cálculos, no lo elegí en forma azarosa”, sostiene. Y agrega además que desde el año pasado identificó con certeza este lugar. Más tiempo llevaba Patricio Bustamante, experto en petroglifos que hace 20 años había comenzado a estudiar el tema.

“Fuimos al lugar porque quería conocer el lugar ahí en el Cerro San Cristóbal. Debe haber sido por las lluvias que pasaron y cosas así, que nos dimos cuenta que habían unos petroglifos. Y lo curioso es que estaban justo la eje principal de la roca que estaban alineadas, donde el rayo sol le había pasado el año anterior, y que cada año pasa cuando va cayendo el sol”, cuenta el investigador y divulgador, que integra la Sociedad Chilena de Historia y Geografía.

Sobre hallazgos similares, señala que “empezamos a buscar si habían indicios de estos petroglifos acá y no existían en ninguna parte. Hicimos unas consultas también al parque y todo, y no tenían ningún registro de petroglifos en el Cerro San Cristóbal. Y por ende dentro de Santiago. Así que este serían los dos primeros petroglifos que hay descubiertos en el cerro San Cristóbal y además en el mismo valle, dentro de la ciudad de Santiago”.

Roca del Cerro San Cristóbal en la que encontraron los petroglifos.

Descubrimientos similares en la Región Metropolitana solo se han visto en Colina. Esta comuna y la zona en general, según explica Arellano, ha tenido una serie de hallazgos desde mediados del siglo XX. La interpretación es que al ser una zona menos poblada, es más fácil que estas obras hayan perdurado con el tiempo. “Salvo por los teleféricos, en general hay una conservación importante del cerro San Cristóbal por parte de Parquemet. Entonces justamente el lugar que se ha intervenido muy poco”, señala.

Lo que se sabe de los símbolos y lo que viene ahora

Respecto al origen de estos petroglifos, Juan Carlos Arellano explica que es difícil saberlo. “No sabemos más menos de cuándo podría ser. Podría ser del período arcaico tardío, o alfarero temprano. El rango es bastante amplio por cómo están los petroglifos. A diferencia, por ejemplo, de Colina, estos tenían un desgaste. Por la erosión, por el sol, una serie de condiciones podrían ser más antiguo”.

Esto no resta relevancia al hallazgo, que quienes lo encontraron esperan que sea un punto de inicio para comenzar a estudiarlo, y a su vez, a investigar eventos similares en el Cerro San Cristóbal.

Luego de encontrar los petroglifos, Arellano, Bustamante y Verdugo informaron a las autoridades del Parquemet, quienes recibieron la información y ahora deben ver cómo actuar para proteger este sitio arqueológico, para tomar resguardos.

A la par, los especialistas que dieron con el hallazgo iniciarán un trabajo de documentación para constatar el proceso del descubrimiento. “Estamos recién comenzando a descubrir un lugar que en realidad siempre estuvo ahí. Hay que seguir analizando y quizás con los permisos pertinentes y que otras autoridades podrían tener, que a lo mejor esas rocas tienen un segmento importante y abajo quizás tienen mayor información. Como también escanear otros sectores del cerro San Cristóbal para poder encontrar quizás más vestigios al respecto”, comenta Arellano.

Ahora, buscarán que personas acreditadas puedan asistir al lugar para seguir investigando. “Estamos muy contentos porque a la fecha, nunca se habían encontrado petroglifos en el cerro San Cristóbal. Nos tiene bastante contentos y motivados para seguir estudiando”.

También esperan que se masifique el estudio de estos petroglifos, y que eventualmente se pueda exponer al público general que visiten el Cerro San Cristóbal. “Ya sea la versión que saquemos nosotros u otra, que se puedan proyectar hacia la gente en general. Y que no queden guardados en una biblioteca entre científicos y no se difundan”.