El millonario robo que sufrió la familia de Catalina y Martín Vidaurre en su tienda en Chicureo: sustrajeron cerca de 20 bicicletas avaluadas en $100 millones

Un grupo de antisociales ingresó por la parte trasera del negocio y se llevó cerca de 20 bicicletas Specialized, valoradas en $100 millones. Es el tercer robo en un año que sufre la familia de los ciclistas chilenos. "Nosotros la verdad es que ya no sabemos hacer. Este tema de la delincuencia ya supera cualquier límite", afirmó Cristóbal Vidaurre, dueño de la tienda y padre de Catalina y Martín.

El pasado domingo, a eso de las 10 de la noche, se registró un millonario robo a Vidaurre Bikes, la tienda de bicicletas de la familia de los deportistas nacionales Catalina y Martín Vidaurre. Los antisociales sustrajeron cerca de 20 bicicletas de la marca Specialized, que están avaluadas en $100 millones de pesos.

Un grupo de tres personas logró acceder a la parte posterior de la tienda tras cortar una cortina metálica. Previamente, destruyeron un muro que separaba el canal colindante con el Boulevard Los Ingleses, donde se ubica el negocio.

Según el dueño de la tienda, Cristobal Vidaurre -padre de los ciclistas chilenos-, es el tercer robo que sufren en menos de un año. “Hicieron un forado en un container que estaba pegado a la tienda. Nunca lo imaginamos. Hemos tomado todas las medidas que te podías imaginar, pero al final de cuentas nunca es suficiente”.

El millonario robo que sufrió la familia de Catalina y Martín Vidaurre

Vidaurre aseguró que se robaron alrededor de 18 y 20 bicicletas Specialized, que es una marca de alta gama para competencias, que están avaluadas en $100 millones de pesos.

“Nosotros tenemos varios deportistas que intentamos apoyar. Así como corre Martín y Catalina, también hay otros, varios chicos que son apoyados por nosotros. Tres de ellos tenían bicicletas acá, que son sus bicicletas que muchas veces ocupan para sus competencias. Estaban esas y otras de clientes que las traen por un tema de mantención y reparaciones. (El robo) es bastante incómodo”, afirmó el padre de Catalina y Martín Vidaurre.

“Son bienes que están muy cotizados en el mercado. El ciclismo de montaña o de ruta se practica en todo Chile. Tu hoy día publicas una bicicleta con un precio muy atractivo y lo más seguro es que tenga mucho interés”, recalcó.

Y agregó: “Es lamentable. Nosotros la verdad es que ya no sabemos hacer. Este tema de la delincuencia ya supera cualquier límite. Es algo que te desmotiva bastante. Somos un grupo de personas que trabajamos, nos sacamos la mugre, tratamos de apoyar el deporte y al final de cuentas este tipo de cosas lo único que hace es empañarte un poco la calidad de vida, el optimismo y las ganas de hacer cosas positivas”.